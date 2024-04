Cucciari estromessa dai David "dalle alte sfere della politica". Sangiuliano: "Pronto a querelare"

È delle scorse ore la notizia secondo cui alla conduzione dei David di Donatello, la serata più importante dedicata al cinema italiano che andrà in onda su Rai1, Carlo Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e non da Geppi Cucciari. "Secondo fonti Rai l'ingaggio dell'attrice sarda sarebbe stato però bloccato all'ultimo momento dalle alte sfere della politica" ha scritto Alberto Dandolo nella rubrica del settimanale Oggi, scatenando illazioni che hanno suscitato la reazione della stessa Rai prima e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano poi che ha voluto chiarire ogni estraneità alla decisione.

L'anno scorso Geppi Cucciari era diventata suo malgrado protagonista di una celebre gaffe del ministro durante la cerimonia di assegnazione del Premio Strega: Sangiuliano faceva parte della giuria chiamata a votare i libri in concorso ma, intervistato dalla conduttrice sarda, dichiarò "Proverò a leggerli". Quando la comica, con un certo imbarazzo, gli chiese se non lo avesse già fatto, Sangiuliano replicò: "Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi". Lo scambio si concluse con una battuta di Cucciari: "Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell'applauso al nostro ministro". Per questo episodio c'è stato chi ha insinuato che proprio Sangiuliano abbia potuto influire nella estromissione della conduttrice da questo impegno, ipotesi che il ministro ha decisamente smentito.

"Fantasie", ha affermato il ministro interpellato dall'Adnkronos riferendosi proprio alle indiscrezioni di stampa che legano la mancata presenza di Geppi Cucciari come co-conduttrice dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti a un suo intervento sulla Rai: "Diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore, mi oppongo a qualsiasi forma di censura. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui aspira". Dal canto suo la Rai ha rilasciato la seguente nota: "In merito ai “rumours” su una presunta censura nei confronti di Geppy Cucciari come coconduttrice dei David di Donatello, Direzione Intrattenimento Prime Time smentisce tali illazioni e informa che non c'è mai stato alcun contatto da parte della Rai con l’artista relativamente a proposte di coconduzione del suddetto evento".