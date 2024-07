Premio Strega, Geppi Cucciari e la battuta su Sangiuliano: "Siamo in diretta, applaudite", poi quella su Insegno. I video

Geppi Cucciari colpisce ancora. Perché ancora una volta ha dimostrato che con la satira e l'ironia si può dire tutto, o quasi. Ieri sera, in seconda serata su Rai3, ha condotto il Premio Strega con Pino Strabioli, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Doveva essere presente anche il ministro Gennaro Sangiuliano, ma all'ultimo ha dato forfait.

La cerimonia si è conclusa con la vittoria del libro "L'età fragile", di Donatella Di Pietrantonio. Cucciari però ha fatto quasi più notizia del titolo vincitore. Con alcune battute mirate è riuscita a toccare tutti i temi caldi che stanno ribollendo in Rai ormai da settimane.

Le battute di Cucciari

"Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i fischi! Applaudite fortissimo", ha scherzato Geppi nei primi minuti della diretta. E il riferimento a quanto successo a Sangiuliano al Taobuk Festival di Taormina è palese. Il ministro è stato fischiato, ma quando le immagini sono andate in onda su Rai1 i fischi sono stati coperti dagli applausi.

Ma tra Cucciari e Sangiuliano c'è un precedente arcinoto. Lo scorso anno, proprio allo Strega, ci fu un divertente scambio di battute. Dopo aver parlato ed elogiato i libri in gara nel 2023, Sangiuliano disse: "Proverò a leggerli". Una frase che lasciò interdetta Cucciari che infatti gli chiese se non l'avesse già fatto visto che aveva votato. Sangiuliano allora si corresse: "Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi". "Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro", scherzò poi la comica. Anche in quel caso il momento divenne virale.

Ma quest'anno è successo altro. Citando il noto legame tra Pino Insegno e questa Rai considerata Meloniana, ha presentato Pino Straboli: "È arrivata questa proposta: 'Ci mettiamo Pino'. Io ho detto: 'Va bene, se ti chiami Pino in Rai va sempre bene'". E poi Straboli, suo complice, dopo essere salito sul palco ha ricordato di aver presentato la 70esima edizione del Premio, ovvero "l’anno in cui ha vinto Antonio Scurati. Un applauso a Scurati". "Hai detto Scurati? La tua serata finisce qua", ha chiosato la conduttrice. In questo caso l'allusione è al caso Scurati scoppiato ad aprile e per cui Serena Bortone è stata sanzionata. L'ultima stoccata è stata poi un altro riferimento a Sangiuliano

Infine la conduttrice ha citato se stessa quando l’anno scorso, proprio al ministro Sangiuliano, ha chiesto se avesse letto il libro di cui stava parlando con uno dei finalisti, Giartosio Tommaso, e parlando del suo lavoro Cucciari ha dichiarato: "Io l’ho letto il libro eh, non era un audiolibro, ma lasciamo stare questo tema".

Ecco il video:

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera