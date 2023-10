Gerry Scotti, frecciata a Fabio Fazio dopo gli ascolti record di Che tempo Che Fa

La settimana televisiva si è aperta con un elogio corale del risultato storico raggiunto da Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa che nella prima puntata della ventunesima edizione ha ottenuto sul Nove una media di 2.100.000 spettatori con l'8.5% di share. A seguire "Che Tempo Che Fa - Il Tavolo" ha registrato, ancora, 1.122.000 telespettatori con l'8.2% di share, facendo in modo che così complessivamente il programma ottenesse il 13% nella parte centrale e il 10.83% nel segmento di seconda serata del "Tavolo". Risultati davvero formidabili per l'ex volto Rai e la sua squadra, possibili anche grazie al fatto che il programma è andato in diretta simulcast, ovvero su tutte le reti free del gruppo Warner Bros. Discovery, Real Time compreso.

Il dettaglio può essere sfuggito ai più, ma non a Gerry Scotti che domenica 15 ottobre, nello stesso orario in cui Fazio andava in onda su più reti, conduceva su Canale 5 Caduta Libera - I Migliori, seguito da 1.622.000 spettatori pari all'11.5%. Un dato notevole per il quiz dell'ammiraglia Mediaset che Edmondo Conti, content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, ha elogiato su Instagram come "risultato sorprendente, il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana". Ed è stato allora che Gerry Scotti ha scritto un commento che è risuonato come una pungente frecciatina per il collega concorrente: "Pensa, su una sola rete…", ha scritto l'amatissimo presentatore che è sembrato proprio volersi riferire alla circostanza della diretta simulcast che ha segnato l'esordio di CTCF nel gruppo Warner Bros. Discovery.