Gerry Scotti si lamenta di Malgioglio: "Mi ha rovinato la giornata", il fuorionda a Striscia La Notizia

Arrivano nuovi fuorionda di Striscia La Notizia e questa volta riguardano proprio il conduttore del tg satirico, Gerry Scotti e la sua collega da nove edizioni Michelle Hunziker. Nella puntata di ieri sera, infatti, è andato in onda un servizio sui fuorionda dei due presentatori che ha mostrato cosa accade nello studio dello show pre-serale di Canale5 quando le telecamere sono spente.

Come sono Gerry e Michelle quando sanno che il pubblico non li sta guardando? Sempre scherzosi ma anche un po' "pettegoli". Nel servizio mandato in onda da Strisica, infatti, Gerry Scotti tira in ballo Cristiano Malgioglio, attualmente uno dei giudici del serale di Amici insieme a Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, lamentandosi di alcuni messaggi ricevuti da lui di prima mattina.

Mentre aspettava di tornare in onda, infatti, Gerry ha svelato a Michelle che Crisitano lo aveva svegliato di prima mattina mandandogli dei messaggi un po' particolari. "Questa mattina alle 7.00 Malgioglio mi mandava un mio video dove io canto, vestito come lui, mi sono innamorato di mio marito".

"Amore guarda come staresti bene", sono state le parole di Malgioglio scritte a Gerry che, però, il conduttore non avrebbe proprio apprezzato.

"Mi ha rovinato la giornata" è stato, infatti, il suo commento facendo intendere di non aver gradito questi messaggi, soprattutto per il loro contenuto.

Cosa ne penserà Malgioglio di tutto ciò?