GialappaShow, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, comici, novità

Al via oggi, 10 aprile 2024, su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, dalle 21.30, la terza edizione di "GialappaShow", il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest. Le conferme sono tante (l'intero cast di comici, i format), ma sono due le new entry di lusso: Maccio Capatonda e Max Giusti. Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice della prima puntata.

Gialappashow: le anticipazioni del programma

Il varietà comico della Gialappa’s Band, dal titolo "GialappaShow", torna a far ridere gli spettatori con la sua terza edizione, pronta a regalare nuove risate, tra volti vecchi e nuovi e momenti esilaranti. Con il ritorno di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, il programma, prodotto da Banijay Italia, sarà trasmesso in prima visione assoluta su Tv8 a partire dal 10 aprile, con appuntamenti settimanali in onda ogni mercoledì alle 21:30, in simulcast su Sky e in streaming su Now. Ricordiamo che le precedenti puntate dello show sono state trasmesse di domenica (prima edizione) e di lunedì (seconda edizione).

Il Mago Forest, sempre impeccabile nella sua veste di gran cerimoniere, guiderà lo spettacolo affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Nella prima puntata sarà la volta di Alessia Marcuzzi, che torna dopo oltre vent’anni dal debutto con la Gialappa’s Band: aveva in precedenza condotto "Mai dire gol" dal 1997 al 2000.

Il cast di comici si arricchisce di due nuovi ingressi di peso: Maccio Capatonda, che con i suoi irresistibili trailer è artisticamente emerso proprio grazie a "Mai dire", e Max Giusti, che si cimenterà nei panni di Aurelio De Laurentiis e dello chef Alessandro Borghese. Per il resto, è confermato tutto il gruppo comico: Ubaldo Pantani ritorna con il suo originale spettacolo “4 Funerali”, mentre Marcello Cesena e Simona Garbarino divertiranno con la loro irriverente serie “Sensualità a Corte”. Brenda Lodigiani/Ester Ascione si cimenterà nella sua brillante interpretazione della celebre cantante Annalisa, mentre Valentina Barbieri stupirà con la sua parodia di Ilary Blasi. Stefano Rapone si distinguerà nei panni del vice portavoce aggiunto del governo e come inviato sui red carpet, mentre Alessandro Betti sarà protagonista della spassosa parodia di “Doc”.Toni Bonji, con il suo spirito dissacrante, regalerà nuove perle di saggezza nell’intento di (de)motivare il pubblico. Direttamente dal Baratro, faranno il loro ritorno i ragazzi Cin Cin, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, mentre non mancheranno le esilaranti performance di Alessandro Bianchi, Alfredo Colina, Fabrizio Casalino ed Edoardo Ferrario. Il ritorno delle serie “Tentescion Ailand” e “4 Motel Vip” garantisce un’ulteriore dose di risate.

Lo show non mancherà di presentare parodie, sketch comici, e momenti musicali con la partecipazione dei Neri per Caso, che accompagneranno le performance degli ospiti. La prima puntata vedrà una reinterpretazione di "Barbie Girl", con le voci d'eccezione di Nina Zilli e Sarafine.

Con sette episodi più un “best of”, GialappaShow promette di regalare momenti indimenticabili di comicità e spensieratezza, prendendo di mira la televisione, lo sport, e i nuovi fenomeni del web. Non mancheranno le sorprese, gli ospiti a sorpresa e l’immancabile citofono, vera icona del programma.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (dal 10 aprile)

La prima puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda mercoledì 10 aprile 2024, dalle 21.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

