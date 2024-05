GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

In onda oggi, mercoledì 1° maggio, dalle 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, la quarta puntata del 2024 di "GialappaShow" sancisce il giro di boa di questa edizione. Con le voci della Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), e il conduttore Mago Forest, questa settimana lo show si avvale di eccezionali guest star. Scopriamo ciò che vedremo nel corso di questa sera.

GialappaShow: le anticipazioni del 1° maggio

La quarta puntata - di otto - della terza edizione di "GialappaShow" stabilisce un legame speciale con "Che tempo che fa", in onda sul Nove. Sono ben due, infatti, le presenze questa sera in scena e provenienti direttamente dal programma con Fabio Fazio: Filippa Lagerback, che veste i panni di co-conduttrice, affianca un Mago Forest che, secondo le anticipazioni, si presenterà in studio vestito di cartone; e Luciana Littizzetto, già vecchia conoscenza della Gialappa's Band, che torna per l'occasione nei panni di Nives, personaggio che contribuì a farne le sue fortune da comica.

Il revival speciale è anche all'insegna della musica: Elio e Le Storie Tese, autori di alcune delle memorabili sigle di "Mai dire gol", si esibiscono con Valeria Sturba, al theremin, e I Neri per Caso sulle note di “Good Vibrations” dei Beach Boys. Da segnalare anche la partecipazione speciale di Rocco Siffredi, che affianca Ubaldo Pantani in un nuovo episodio di “4 Motel”.

Nel corso della serata, Max Giusti interpreta sia lo chef Alessandro Borghese che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis; Toni Bonji è sia il “Demotivatore” che il "Dottor Della Monaca"

Immancabili ed esilaranti i trailer di Maccio Capatanda e, ancora: "Sensualità a Corte", con Marcello Cesena e Simona Garbarino; "Doc Doc chi è?", con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e Nadia Puma; "Tentescion Ailand – Winter Edition", con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, I Neri per Caso e Pierdomenico.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (1 maggio)

La quarta puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda mercoledì 1 maggio 2024, dalle 21.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

Stasera e domani in TV