GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

La Gialappa's Band e il Mago Forest tornano da oggi, 13 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Il sesto appuntamento con la terza edizione di "GialappaShow" segna il il ritorno in scena di Ilaria D'Amico, co-conduttrice della serata.Ospiti, format di culto e tante risate: scopriamo il menù della serata.

GialappaShow: le anticipazioni del 13 maggio

Nuovo esilarante appuntamento con la Gialappa's Band che, dalla scorsa settimana, ha cambiato giorno di programmazione, passando dalla prima serata del mercoledì a quella del lunedì, come sempre in onda su TV8. Continua, ad ogni modo, il valzer di conduttrici che, puntata dopo puntata, affiancano il Mago Forest, insostituibile padrone di casa. Dopo Ema Stokholma, questa sera troviamo Ilaria D'Amico: già icona del calcio in tv, dopo l'esperienza in Rai con il talk "Che c'è di nuovo" e una pausa che dura da un po' di mesi, la ritroviamo in tale circostanza celebrare, con Forest, un preannunciato "Oktober Fest": per scoprire di cosa parliamo non resta che sintonizzarsi su TV8.

Il programma della Gialappa's Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ospita per la pagina musicale La Rappresentante di Lista, che insieme ai Neri per Caso e Arabella Rustico al basso elettrico, interpretano il cult di Donna Summer “I Feel Love”.

Non mancano gli ospiti che si mettono in gioco partecipando in modo diretto agli esilaranti format del programma: è il caso di Maria Grazia Cucinotta inaspettata guest star di "Sensualità a Corte", con Marcello Cesena e Simona Garbarino; e di Ciccio Graziani, in scena nel nuovo episodio di "4 Motel", con Ubaldo Pantani.

Tra i comici cari al programma ritroviamo anche questa sera: Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e Ugo Dighero con "Doc Doc - Chi è?"; Stefano Rapone come "Padre Norton"; Tony Bonji nei panni del Demotivatore, del populista Oklahoma, e nella nuova puntata di "Chi l’ha morto"; Edoardo Ferrario con "Maicol Pirozzi Mindset Official"; Valentina Barbieri con "Quasi unica"; Alessandro Casalino con "The Analyst". Ad arricchire ulteriormente lo show, le clip di programmi televisivi, filmati dal web e competizioni sportive: il tutto commentato dalla Gialappa's con la consueta irriverenza.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (13 maggio)

La sesta puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 13 maggio 2024, dalle 21.30 su Tv8; ed è visibile, in diretta streaming e on demand, sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

