GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Oggi, mercoledì 24 aprile 2024, in prima serata dalle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, va in onda una nuova puntata della terza edizione di "GialappaShow". Con le voci della Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), e il conduttore Mago Forest, affiancato questa settimana dalla cantautrice Francesca Michielin. Scopriamo ciò che vedremo nel corso di questa sera.

GialappaShow: le anticipazioni del 24 aprile

Il "GialappaShow" si prepara ad aprire i battenti e a regalare una nuova puntata spumeggiante. Dopo aver visto personalità come Alessia Marcuzzi e Ilenia Pastorelli, è ora il momento di Francesca Michielin di prendere le redini di co-conduttrice insieme al Mago Forest.Già ospite musicale del programma, la Michielin non è comunque alla prima esperienza da presentatrice, come i fan di "X Factor" ben sanno. Durante la puntata l'artista non solo condurrà ma si esibirà in duetti musicali accanto a Gigi/Tiziano Ferro, con il quale intonerà le note di "Ma non tutta la vita" dei Ricchi e Poveri; e condividerà il palco con i Neri per Caso, nell'esecuzione di "There must be an angel" degli Eurythmics. Dal canto suo il Mago Forest sorprenderà il pubblico con la sua versione trapper.

Tra gli annunciati momenti di pura comicità, gli spettatori potranno godersi nuove entusiasmanti puntate di "Sensualità a Corte", con Marcello Cesena e Simona Garbarino, "The Analyst", con Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi, e "I Dialoghi platonici", con Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Tra le altre divertenti performance si segnalano: il Galeazzo Italo Mussolini di Stefano Rapone; Ubaldo Pantani che si trasformerà in Paolo Ruffini, interpretando il ruolo del "Guru della felicità"; una nuova esilarante interpretazione di Ester Ascione/Brenda Lodigiani, con accento siciliano ben marcato; Edoardo Ferrario, che darà vita al personaggio di Maicol Pirozzi.

Naturalmente non mancheranno i commenti taglienti e divertenti della Gialappa's: tra i bersagli della settimana troviamo "Undressed" e "Cucine da incubo".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (24 aprile)

La terza puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda mercoledì 24 aprile 2024, dalle 21.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

