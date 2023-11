GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Oggi, lunedì 27 novembre 2023, in prima serata dalle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, va in onda la penultima puntata della seconda edizione di "GialappaShow". Un appuntamento che ospita Claudio Santamaria e Cochi Ponzoni, offrendo una serata spassosa e divertente, grazie anche ad un valido cast di comici.

Gialappashow: le anticipazioni del 27 novembre 2023

Il più esilarante programma del momento sta per concludere la sua prima stagione, e la settima puntata in onda oggi, 2 luglio 2023, è la penultima prima delle vacanze natalizie. Grazie al successo di pubblico ottenuto, lo show avrà una terza edizione, in partenza ad inizio aprile 2024, sempre su Tv8.

Lo stravagante e collaudatissimo conduttore Mago Forest è affiancato, di settimana in settimana, da diverse conduttrici. In questa stagione abbiamo visto in scena Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales e Martina Colombari. Nell'odierno appuntamento Forest è affiancato dalla cantautrice e rapper Rose Villain, che non si limita alla conduzione, ma ci regala un duetto d'eccezione con il Tiziano Ferro imitato da da Gigi, in una inedita versione di "Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo".

L'ospite di giornata è Claudio Santamaria. Vincitore nel 2016 del David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film "Lo chiamavano Jeeg Robot", Santamaria agisce come "meditatore culturale" del Mago Forest, traducendo le sue battute dall'italiano all'inglese; duetta con i Neri per Caso con il brano "Englishman in New York" di Sting; veste i panni del mentore del fachiro Tandoori (interpretato da Alessandro Betti). Tra gli ospiti della serata c'è anche Cochi Ponzoni, che si esibisce con i ragazzi Cin Cin.

Ma i momenti divertenti non si esauriscono di certo qui: Valentina Barbieri è da casa Ilary Blasi e in studio Madame; Gigi canta "Imbranato" di Tiziano Ferro; Brenda Lodigiani interpreta l'androide Ester Ascione e, in un nuovo fuori onda, la diretta Miriam, senza peli sulla lingua.

La puntata propone anche il ritorno di format come "Sensualità a Corte" e "MonsterChef" con Simona Garbarino e Marcello Cesena, "4 Motel" con Ubaldo Pantani (affiancato da Giorgio Mastrota), "Tentescion Ailand" e "4 Amici al Bar". La Gialappa's Band commenta in modo pungente e divertente programmi Tv, competizioni sportive e filmati provenienti dal web.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (27 novembre)

La nuova puntata di "GialappaShow" va in onda lunedì 27 novembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

Stasera e domani in TV