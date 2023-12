GialappaShow, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni, comici e ospiti

Oggi, lunedì 4 dicembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 - e in simulcast su Sky Uno - va in onda l'ultimo appuntamento con la seconda edizione di "GialappaShow", che ha confermato anche nel corso delle ultime settimane la sua statura di culto. Dalla Gialappa's Band al nutrito cast di comici, fino all'immancabile Mago Forest: un successo di squadra all'insegna della risata.

Gialappashow: le anticipazioni del 4 dicembre 2023

È arrivata l'ora dell'attesa ottava e ultima puntata di "GialappaShow", il programma della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), con la partecipazione del brillante conduttore Mago Forest. Anche in questa seconda edizione, Mister Forest è stato affiancato, settimana dopo settimana, da presenze femminili sempre diverse. Dopo Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales Martina Colombari e Rose Villain a chiudere le danze annuali è questa serà Elena Santarelli.

In studio, a rendere ancor più variegata e divertente la serata, troviamo come ospiti il conduttore e giornalista Giovanni Floris e la cantante Mara Sattei.

La serata promette momenti esilaranti, tra cui spicca il duetto canoro tra Tiziano Ferro, interpretato da Gigi, e Madame, dietro cui si cela Valentina Barbieri. Un altro momento attesissimo sarà l'incontro in studio dei "4 amici al bar", un'iniziativa che si preannuncia unica e imperdibile. Nel corso della puntata, il Ministro Galeazzo, interpretato da Stefano Rapone, si divertirà a riscrivere le regole del Natale con il suo stile inconfondibile.

Tornano inoltre in scena comici come Brenda Lodigiani, Toni Bonji, Antonio Ornano e i ragazzi Cin Cin. Tra le novità della serata, saranno proposte le nuove puntate di "Sensualità a Corte", "4 Motel" e "Tentescion Ailand", format che hanno conquistato il pubblico con la loro comicità originale e spensierata.

Non mancheranno, naturalmente, i filmati commentati dalla Gialappa’s, che con il loro taglio satirico e pungente prenderanno di mira programmi TV, competizioni sportive e i nuovi mondi del web.Mentre si avvia alla conclusione il 2023 dei "Gialappi", i fan del programma possono guardare già al futuro con gioia: innanzitutto l'11 dicembre, sempre Tv8 e Sky Uno, andrà in onda un episodio dedicato al "meglio e al peggio" di questa seconda edizione di "GialappaShow", un'occasione per rivivere i momenti più divertenti e significativi della stagione; ma, soprattutto, è già stata annunciata una terza edizione dello show, con avvio previsto per la prima metà di aprile 2024.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (4 dicembre)

L'ultima puntata del 2023 di "GialappaShow" va in onda lunedì 4 dicembre, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

