GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

La Gialappa's Band e il Mago Forest lasciano la prima serata del mercoledì e tornano da oggi, 6 maggio 2024, alla collocazione del lunedì, come sempre dalle 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Il quinto appuntamento della terza edizione di "GialappaShow" vede Ema Stokholma come co-conduttrice e tanti irresistibili momenti comici.

GialappaShow: le anticipazioni del 6 maggio

Dopo le prime quattro puntate, andate in onda nel corso di quattro mercoledì, la terza edizione di "GialappaShow" torna alla sua precedente collocazione, occupando così la prima serata del lunedì. Per il resto, gli spettatori potranno come sempre godere delle irresistibili gag e degli sketch comici del programma.

Continua, ad ogni modo, la girandola di conduttrici che si avvicendano, settimana dopo settimana, accanto al pilastro Mago Forest. In questa occasione troviamo la brillante conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma che, forte anche della sua partecipazione a "Ballando con le stelle 2022", si cimenterà con Forest in una singolare e divertente lezione di samba.

Il programma della Gialappa's Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, dissacranti commentatori del piccolo schermo, ospita oggi Ghemon che, insieme ad Alessandra Di Toma e i Neri per Caso, si esibiscono, si esibiscono in una trascinante versione di "Walk this way" dei Run DMC e gli Aerosmith. Inoltre, gli spettatori potranno godere delle divertenti imitazioni di personaggi famosi, con Valentina Barbieri nei panni di Ilary Blasi e Rose Villain, e Brenda Lodigiani che darà vita all'affascinante androide Ester Ascione. Gigi & Ross si cimenteranno nuovamente nei panni dei "Gemelli Sianesi", mentre Gigi si distinguerà anche nell'interpretazione di Mahmood.

Il versante comico ci offre nuovi epiodi dei cult "Tentescion Ailand", con un cast che comprende Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Cin Cin, Thomas Basilico, e Nadia Puma; di "Sensualità a Corte", con Marcello Cesena e Simona Garbarino; e dei "I Dialoghi platonici", con Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Gli spettatori potranno divertirsi anche oggi con le imitazioni di personaggi famosi e personaggi originali: Valentina Barbieri nei panni di Ilary Blasi e Rose Villain; Brenda Lodigiani che darà vita all'affascinante androide Ester Ascione; Gigi & Ross che si cimenteranno nei panni dei "Gemelli Sianesi"; e, ancora Gigi, che proporrà una sua versione di Mahmood.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (6 maggio)

La quinta puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 6 maggio 2024, dalle 21.30 su Tv8; ed è visibile, in diretta streaming e on demand, sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

