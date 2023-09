I Fatti Vostri, standing ovation per il ritorno di Magalli. Timperi: "La tua ironia ha creato pruriti" (video)

Giancarlo Magalli è tornato ai Fatti Vostri. Come "uno dei personaggi più amati dalla piazza" lo ha presentato Tiberio Timperi che da quest'anno è arrivato al timone del programma condotto per anni dal collega. Per Magalli l'esperienza nel programma di Rai2 targato Michele Guardì si è conclusa nel 2021, dopo ben 21 anni segnati da un grande successo ma anche dalle vicende burrascose che lo videro protagonista insieme all'allora co-conduttrice Adriana Volpe (con cui fu avviata una causa per diffamazione). Da quel momento il conduttore solo in un'altra occasione, ovvero il lancio del suo quiz Una parola di troppo, fu ospite della piazza più famosa della tv allora guidata da Salvo Sottile, motivo per cui la sua presenza oggi è stata foriera di grande sorpresa da parte del pubblico. A partire dai presenti che lo hanno accolto con applausi e una standing ovation.

I riferimenti alle vicende personali e professionali del passato non sono mancati: "Avevamo fame e sete della tua ironia che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno" ha scherzato, infatti, Tiberio Timperi accogliendo Magalli che, puntuale, ha replicato con il suo stile. "Se lo grattano" ha risposto, suscitando le risate dei presenti che poi hanno seguito la presentazione della sua rubrica interna al programma. "L'idea è di venire ogni tanto e parlare di qualcosa e allora si è pensato a persone che hanno fatto qualcosa di buono, a cui ogni giorno dovremmo dire grazie. Spesso di queste persone non sappiamo nemmeno i nomi", ha premesso Magalli prima di partire con il primo personaggio.

A maggio scorso Magalli, reduce dalla battaglia vinta contro un tumore, aveva attaccato Michele Guardì pubblicamente: "Non mi nomina mai, cita solo Castagna e Frizzi, che non ci sono più. Ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così", aveva lamentato. Ora però le divergenze sembrano appianate, come dimostra la sua presenza ai Fatti Vostri commentatissima sui social.

Timperi: "Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei in veste diversa..."

Magalli: "Se lo grattano..."#iFattiVostri pic.twitter.com/mXVy6x5vuR — Zizì (@fabriziomico) September 19, 2023