Gigi D'Alessio suona il pianoforte ai semafori di Roma: l'eccezionale siparietto a Viva Rai2 (video)

Dopo Pierfrancesco Favino e Alessia Marcuzzi chiamati da Fiorello a portare rispettivamente la cultura e la danza in strada, oggi è toccato a Gigi D'Alessio farsi carico del compito di regalare ai romani una parentesi musicale nelle prime ore del mattino. Ospite della puntata di oggi di Viva Rai2, il cantautore napoletano ha accettato la "missione" e con tanto di pianoforte posizionato su una pedana accanto a un semaforo fuori dallo stadio dei Marmi a Roma, allo scattare del rosso è stato prontamente spostato al centro delle strisce pedonali per esibirsi davanti agli automobilisti sorpresi.

"Non dirgli mai" è stata la canzone interpretata da D'Alessio fino alla scattare del verde, quando è stato di nuovo trasportato al bordo della strada per non intralciare il traffico. "Questa volta ti sei superato" ha esclamato Fiorello, come ogni mattina protagonista di siparietti che dalla tv passano ai social per essere commentati dagli utenti.

Gigi D’Alessio suona il pianoforte in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali, nel traffico di Roma#VivaRai2 pic.twitter.com/ZXaStAMqiZ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 22, 2024