Gigi - Uno come te: Annalisa e D'Alessio incantano unendo le versioni di Mon Amour. Cosa è successo

Durante lo spettacolo "Gigi - Uno come te", il concerto-evento tenuto a Piazza del Plebiscito da Gigi D'Alessio insieme a numerosi ospiti, assistiamo alle meravigliose esibizioni di Annalisa e Stash in dialetto napoletano (e che bravi) e di Alessandra Amoroso, che con il linguaggio di Napoli sembra avere poca affinità (forse ci ha provato ma non si è sentita a suo agio). Tutti e tre Big in gara all'ultimo Festival di Sanremo, continuano a ottenere un grande successo di pubblico quando salgono su un palco, ricevendo applausi e urla di apprezzamento. Tanti i momenti emozionanti oggi, 13 giugno 2024, su Rai1, ma vediamo insieme cosa è successo in "diretta".

Annalisa e Gigi D'Alessio nel mash-up di Mon Amour

Dopo Luisa Ranieri, sale sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, Annalisa, dando vita a una performance piena di energia e sorprendente per quanto brava a cantare in napoletano stretto insieme a Gigi D'Alessio. Ma l'incontro col cantautore non finisce con la prima canzone, perché poi viene riproposta "Sinceramente", il brano con cui Annalisa è arrivata terza a Sanremo 2024 e che tuttora sta avendo successo in radio e non solo. In seguito assistiamo a uno spettacolo unico e fuori dall'ordinario, perché i due protagonisti mixano le loro "Mon Amour", creandone una versione a dir poco imprevedibile e originale ma poco convincente, almeno per quanto riguarda il sound nel complesso. In ogni caso è un duetto che mette allegria e da riproporre assolutamente.

Stash e Alessandra Amoroso

Poco dopo arriva al centro della scena Stash - accolto con un fragoroso applauso - anche lui pronto a superare sé stesso cantando in dialetto napoletano e riuscendoci pure, tanto che il pubblico a casa si complimenta con il cantante dei The Kolors sui social media. Non manca poi la sua hit dell'estate 2023, "Italodisco", e il brano cantato a Sanremo, "Un ragazzo una ragazza", con cui chiude la sua performance portandosi a casa un altro successone. Prima dell'esibizione di Stash, è il turno di Alessandra Amoroso, la quale preferisce intonare solo canzoni italiane, senza cimentarsi col napoletano. Scelta condivisibile, ma dispiace che la cantante sia sempre ferma nel suo stile, dando sempre un forte senso di drammaticità a tutti i brani che interpreta. Nessuna novità, dunque, anche se il risultato finale non delude.

Geolier con Gigi D'Alessio

Dopo la performance iniziale di Geolier, D'Alessio e Guè Pequeno, il trio torna a esibirsi sul palco, ma questa volta il cantautore ricorda l'ultimo Festival di Sanremo fatto insieme, in particolare il giorno in cui alcuni spettatori presenti al Teatro Ariston hanno fischiato contro il rapper e lasciato il luogo subito dopo aver visto la classifica finale: "Possiamo dire che abbiamo vinto la serata delle cover?". Poi infiammano il palco, muovendosi da una parte all'altra, dimostrando ancora una volta di avere un'ottima presenza scenica, col pubblico in piazza in pieno delirio. E poi Arisa e Clementino, direttamente da "The Voice": l'unica a mancare dei coach dello show condotto da Antonella Clerici è Loredana Bertè. Insomma, una serata piena di emozioni, con poche parole - non c'è stato molto tempo per fare due chiacchiere con gli ospiti (perlopiù hanno presentato i propri tour estivi) - ma tanta musica.