Gigi - Uno come te, Elodie a sorpresa sul palco e D'Alessio si complimenta: "Hai Napoli nell'anima"

Gigi D’Alessio torna anche quest'anno a esibirsi a Piazza del Plebiscito, a Napoli, con otto date previste in questo mese, e oggi, giovedì 13 giugno, assistiamo su Rai1 al primo speciale "Gigi - Uno come te - L'emozione continua", uno show ricco di musica, divertimento, emozioni e tanti ospiti. Si tratta di un un mix di due concerti tenuti nei giorni scorsi, il 7 e 8 giugno, volto a rivivere le melodie e l'intrattenimento di questo "Gigi D'Alessio & Friends”, e proprio durante la prima serata arriva a sorpresa Elodie, ma vediamo insieme cosa è successo in TV.

Il concerto inizia con Geolier e Guè Pequeno che cantano insieme a Gigi D’Alessio sulle note di “Non mollare mai”, una versione particolare ma che convince il pubblico a Piazza del Plebiscito, tanto che il trio riceve urla di apprezzamento e applausi. “Ormai siamo al terzo anno ma quando sono qui è come se fosse sempre la prima volta”, dice D’Alessio prima di presentare il brano successivo, “Un nuovo bacio”, e poi, sentendo il pubblico cantare tutto il ritornello da solo, il cantautore grida: “Lo spettacolo siete voi. Questo è il regalo che mi fate ogni volta che ci incontriamo, quello di cantare insieme a me”.

D'Alessio a Elodie: "Hai Napoli nell'anima"

Il cantautore punta sul singolo che ha preceduto il nuovo album “Fra”, senza però svelare chi è la persona con cui ha fatto il duetto per fare "un dispetto" ai suoi fan: “Non vi dico di chi è la voce della cantante che non è napoletana e canta insieme a me il singolo ‘Nu dispietto’”. Durante l’esibizione, appare all’improvviso Elodie che intona il brano in un napoletano quasi perfetto, portando il pubblico ad applaudire la coppia. “Non mi sbagliavo quando ho detto che hai Napoli nell’anima. Come hai fatto?”, chiede D’Alessio alla sua ospite, la quale risponde: “Ho imparato i testi dal più bravo di tutti”. Non mancano infine i duetti sulle note di “Io vorrei”, con una breve incursione di Ernia, e “Una magica storia d’amore”. Una performance emozionante e piena di grinta da parte di entrambi. Gigi D’Alessio, prima di salutare Elodie, dichiara: “Lei sarà la prima donna a cantare allo Stadio Maradona il prossimo anno. Napoli ti ama”.

Subito dopo spazio al duetto con Umberto Tozzi ("Quanti amori" e "Gloria", tra le altre) e a quello con Luisa Ranieri, di recente sul set del nuovo film con Johnny Depp: "Che bello essere a casa mia, questa sera mi hai fatto un regalo. La bellezza di Depp è una disputa di famiglia. Diciamo che lui ha il suo fascino, ma pure Gigi sa il fatto suo".