"Gigi – Uno come te - L'emozione continua", stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Come ormai da tradizione, Gigi D’Alessio torna anche quest'anno a esibirsi a Piazza del Plebiscito, a Napoli: sono addirittura otto le date previste per il mese di giugno. Oggi, giovedì 13, Rai 1 trasmette, a partire dalle 21.30, lo speciale "Gigi - Uno come te - L'emozione continua", uno show ricco di musica, divertimento, emozioni e tanti ospiti. Un mix di due concerti tenuti nei giorni scorsi, per rivivere le melodie e l'intrattenimento di questo "Gigi D'Alessio & Friends".

Gigi – Uno come te - L'emozione continua: le anticipazioni

Direttamente dal cuore di Napoli, torna e si rinnova il grande show estivo con Gigi D’Alessio: dopo aver festeggiato, nel 2022, i 30 anni di carriera, lo scorso anno il cantautore ha messo a segno ben cinque date da tutto esaurito. Un riscontro talmente eccezionale da spingere la produzione e l'artista a realizzare, per il giugno del 2024 addirittura otto serate; otto spettacoli, tutti in piazza del Plebiscito, a Napoli. Il calendario è così strutturato: 7, 8 e 9 giugno, poi 11 e 12, infine 14, 15 e 16. Il 13 giugno Rai 1 trasmette "Gigi - Uno come te - L'emozione continua", show televisivo che concentra due date del tour, quelle del 7 e dell'8 giugno.

Sul palco di Piazza del Plebiscito vediamo ancora una volta una grande festa in musica con la partecipazione di tanti artisti del panorama musicale e televisivo. Per l’uscita del nuovo album "Fra", il cantante partenopeo ha invitato molti amici che hanno collaborato con lui nella realizzazione del suo ultimo lavoro, più altri prestigiosi ospiti.

La scaletta dello show racchiude oltre 30 anni di successi di Gigi D’Alessio e prevede tutti i suoi brani più famosi: e dunque "Annarè" e "Non mollare mai", "Como suena el corazón" e "Il cammino dell’età", "Non dirgli mai" e "Quanti amori", "Annarè” e "Fotomodelle", soltanto per citare alcuni dei suoi cavalli di battaglia. Fino ad arrivare all'album "Fra", una parentesi live che permetterà di scoprire l’identità misteriosa della voce nel suo nuovo singolo, "Nu Dispietto".

Tra gli ospiti della serata televisiva ci sono nomi di grande rilievo, che contribuiscono a rendere la serata unica, grazie a esibizioni indimenticabili e collaborazioni inaspettate. Tra gli altri ascoltiamo:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Arisa

Boomdabash,

Francesco Cicchella

Clementino

Elodie

Ernia

Geolier

Guè

Lda

Fiorella Mannoia

The Kolors

Umberto Tozzi

Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si può donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Questo progetto mira a fornire cure a domicilio ai piccoli pazienti, migliorando la qualità della loro vita e offrendo supporto alle loro famiglie.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 giugno 2024)

Lo speciale "Gigi – Uno come te - L'emozione continua" va in onda giovedì 13 giugno 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.