"Fate più schifo voi o Gino Cecchettin?", lo staff di Che Tempo Che fa risponde a tono: "Tu"

Ha sollevato pareri discordanti l'annuncio dell'ospitata di Gino Cecchettin a Che Tempo Che Fa. Se da una parte c'è chi apprezza il lavoro di sensibilizzazione del papà di Giulia, uccisa a novembre per mano dell'ex fidanzato, dall'altra sono arrivate altrettante critiche, volte ad accusarlo di una eccessiva esposizione mediatica. Polemiche che hanno portato la famiglia Cecchettin a ricorrere alle vie legali e rispetto alle quali ora prende posizione anche lo staff di Che Tempo Che Fa.

Dopo innumerevoli offese arrivate nelle scorse ore, il social media manager dello show di Nove decide di rispondere. "Indeciso se fate più schifo voi o lui", scrive un follower. E lui replica secco: "Tu". Un botta e risposta diventato presto virale. La presenza in trasmissione di Gino è prevista per stasera, domenica 10 dicembre.

Intanto Stefano Tigani, avvocato di Gino Cecchettin, ricorre a vie legali: "Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare". Il legale in questi giorni ha presentato due querele per diffamazione per post apparsi sui social network, da Facebook a TikTok. "Ne seguiranno altre - conclude Tigani - stiamo raccogliendo la documentazione, è impossibile star dietro a tutto. Però ora basta, era doveroso segnalare quei messaggi”. Per quanto riguarda gli autori dei post, "quasi tutte le persone, e i loro profili, sono da individuare. Ora lasciamo lavorare la Polizia postale".