Gino Cecchettin sarà ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa"

"Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin". Con questo tweet pubblicato sull'account ufficiale, la redazione di "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio su Nove, annuncia la presenza in trasmissione del padre di Giulia Cecchettin, domani, domenica 10 dicembre.

Cecchettin tornerà a portare la propria testimonianza in televisione, dopo il messaggio commovente pronunciato martedì scorso nel corso delle esequie di Giulia nella Basilica di Santa Giustina a Padova. "Carissimi tutti, abbiamo vissuto un tempo di profonda angoscia: ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai. Ci siamo bagnati, infreddoliti, ma ringrazio le tante persone che si sono strette attorno a noi per portarci il calore del loro abbraccio. Mi scuso per l'impossibilità di dare riscontro personalmente, ma ancora grazie per il vostro sostegno di cui avevamo bisogno in queste settimane terribili", così cominciava il discorso pronunciato da papà Gino durante le esequie. Qui il testo integrale.