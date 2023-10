Incidente sul set per Gino D'Acampo: cos'è successo e come sta adesso lo chef

Gino D'Acampo è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a Vienna, in Austria, sul set del programma Emission Impossible. Il fatto è accaduto il 18 ottobre: durante un'acrobazia a bordo di uno slittino, lo chef di Torre Annunziata, noto per essere protagonista di popolari programmi di cucina, si è scontrato con una mamma e i suoi due figli, anche loro sullo slittino, e uno di loro avrebbe subito una commozione cerebrale. Secondo quanto riporta The Sun, la scena è stata piuttosto impressionante: "C'era sangue ovunque", ha raccontato un testimone. Dopo l'incidente la produzione del programma è stata subito sospesa.

Al momento Gino D'Acampo non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui suoi profili social, ma è The Sun a riportare un suo commento in merito a quanto successo: "Sono state le peggiori riprese della nostra vita. Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da Itv per sapere come sto e non vedo l'ora di parlare con loro di tutto questo", ha detto riferendosi alla casa di produzione dello show: "Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho un incidente e mi ammalo, eppure non ricevo nessuna telefonata". La produzione, invece, non ha rilasciato dichiarazioni.

Come sta adesso Gino D'Acampo

Nelle ore successive all'incidente le condizioni di salute di Gino D'Acampo sarebbero peggiorate con febbre a 40. Sottoposto a terapia antibiotica, i medici lo avrebbero costretto a rimanere a Vienna, prima di poter tornare a casa. Oggi però, le condizioni sono decisamente migliorate. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Fanpage che ha contattato persone vicine allo chef: "Sta bene, è a riposo e sta trascorrendo alcuni giorni in Sardegna con la famiglia per rimettersi definitivamente", ha fatto sapere il suo entourage.