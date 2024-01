Meloni: "Nessuno scontro con Ferragni". E annuncia la norma sulla trasparenza della beneficenza

C'è stato spazio anche per affrontare il tema Chiara Ferragni nell'intervista rilasciata al programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica da Giorgia Meloni. "Non sono pentita" ha affermato la premier a proposito delle dichiarazioni sul caso del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni rilasciate ad Atreju lo scorso dicembre a pochi giorni dalla multa comminata dall'Antitrust all'imprenditrice (adesso indagata per truffa). "Mi è dispiaciuto che sia stato letto come uno scontro. Figuriamoci se c'era voglia e interesse a uno scontro con Chiara Ferragni" ha precisato Meloni: "Stavo dicendo una cosa in positivo, verso le persone che producono un'eccellenza che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la indossa rispetto a chi la produce. Poi ho fatto un passaggio perché era di cronaca la vicenda del pandoro, ma è la sinistra che si è sbracciata per difendere e ha creato un caso politico, manco avessi attaccato Che Guevara".

Sulla questione, inoltre, la premier ha annunciato una norma che sarà presentata nel Consiglio dei ministri "per cui nelle attività commerciali con anche uno scopo benefico, sulla confezione di quello che vendi devi specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinato a scopo benefico". La vicenda del pandoro di Chiara Ferragni "ha fatto vedere che c'è un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico. Voluto o non voluto, adesso vi si può incappare", ha affermato.

Chiara Ferragni indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi

Intanto un'altra tegola giudiziaria è arrivata per Chiara Ferragni che, dopo il caso Balocco, deve rispondere adesso di truffa aggravata anche per le uova pasquali con il suo marchio per Dolci Preziosi e per la bambola in collaborazione con Trudi, lanciata sul mercato dall'imprenditrice digitale nel 2019. Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano con l'ipotesi di truffa aggravata.

Il caso della bambola Trudi era finita già sotto la lente dei magistrati da qualche settimana. Sembra che l'influencer abbia replicato lo stesso schema per il pandoro Pink Chiristmas della Balocco e le uova di Pasqua della Dolci Preziosi: la vendita di un prodotto per finanziare iniziative contro il cyberbullismo e l'omofobia. "Una volta che il procuratore generale presso la Cassazione avrà individuato il pubblico ministero territorialmente competente, chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende" hanno affermato gli avvocati di Chiara Ferragni in attesa che il pg della Cassazione risolva la "disputa" su Milano e Cuneo riguardo la competenza territoriale relativa alle indagini: "Siamo totalmente certi della assoluta innocenza di Chiara".