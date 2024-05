La "Giornata mondiale dei Bambini" con Papa Francesco: programmazione e ospiti

Fortemente voluta da Papa Francesco, la prima Giornata Mondiale dei Bambini è destinata a essere un evento memorabile: nata per celebrare l'innocenza, la curiosità e la fantasia dei più piccoli, uomini del domani: un evento all'insegna dell'ottimismo, per impegnarsi a costruire un mondo più giusto e pacifico. La televisione italiana, grazie a Rai 1 e a Tv2000 si impegna - sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 - a garantire una buona copertura della manifestazione. Leggiamo qualcosa in più su questo evento speciale.

La Giornata mondiale dei Bambini: anticipazioni e ospiti

Roma si prepara a ospitare la prima Giornata Mondiale dei Bambini, un evento straordinario voluto da Papa Francesco e organizzato per mettere al centro dell'attenzione i più piccoli. Il 25 e il 26 maggio, bambini provenienti da tutto il mondo si riuniscono a Roma per partecipare a due giorni di celebrazioni, preghiere e attività culturali e sportive.

Papa Francesco ha lanciato questa iniziativa con l'intento di creare le basi per un mondo più attento alle necessità e ai diritti dei piccoli, chiedendosi e chiedendo al prossimo: "che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo?". Questa domanda ha dato vita a un evento senza precedenti.

L'evento ha inizio sabato 25 maggio allo Stadio Olimpico, dove Carlo Conti conduce una diretta televisiva, trasmessa su Rai 1 dalle 16.00 alle 18.15. Lo speciale comincia con il saluto delle delegazioni straniere, seguite da esibizioni musicali e momenti di intrattenimento con ospiti di fama nazionale e internazionale. Il momento clou è rappresentato dal dialogo tra i bambini e Papa Francesco, che dà poi, simbolicamente, il calcio d'inizio di una partita di calcio tra i bambini e alcuni calciatori internazionali, tra cui Gianluigi Buffon.

Durante il pomeriggio, i partecipanti possono assistere a spettacoli del Cirque du Soleil e alla proiezione del trailer del cortometraggio "La Casa di tutti" dei Manetti Bros. Tra gli artisti presenti, troviamo Renato Zero, Al Bano, Orietta Berti e Carolina Bencivenga. In più, non mancano speciali testimonianze di personalità come Catherine Russell, direttore esecutivo dell'Unicef, di Lino Banfi e del regista Matteo Garrone con Seydou Sarr, protagonista del suo film "Io Capitano", fresco vincitore dal David di Donatello come miglior film. La giornata prosegue con la scoperta della Croce della Gioia, realizzata dall'artista Mimmo Paladino, un'opera che combina elementi della storia e della cultura cristiana con allusioni fiabesche, destinata a stimolare l'immaginazione di grandi e piccoli.

Domenica 26 maggio, la celebrazione si sposta in Piazza San Pietro con la Santa Messa presieduta da Papa Francesco, seguita dalla recita dell'Angelus e da un monologo di Roberto Benigni. Questo secondo appuntamento sottolinea l'importanza della spiritualità e della riflessione, concludendo la manifestazione con un forte messaggio di pace e speranza.

La Giornata Mondiale dei Bambini è un grande evento celebrativo, ma anche un'occasione per riflettere sull'importanza dei diritti dei bambini e sul ruolo che essi giocano nel costruire un futuro migliore.

La Giornata mondiale dei Bambini: la programmazione tv