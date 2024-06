Giovanna Botteri va in pensione dalla Rai, ma sbarca su La7

Giovanna Botteri ha lasciato la Rai ed è andata in pensione. "È tutto un po' strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia, sicuramente è un grande cambiamento ma anche il cambiamento può essere positivo", ha spiegato qualche giorno fa la giornalista 67enne commentando una scelta professionale importante, ma comunque non determinante per un ritiro repentino dal piccolo schermo. "Ma un mestiere così non è che si abbandona: noi questo sappiamo fare e continuiamo a fare", aveva infatti aggiunto Botteri. E nelle scorse ore, intervistata dal Corriere, la conferma di restare in tv anche se in un'azienda diversa dalla Rai: sarà ospite fissa nel programma di Massimo Gramellini su La7.

"“In altre parole”, direi che il pubblico mi rivedrà su una nuova rete...", ha detto la giornalista parlando del talk condotto dal collega: "È stata una scelta naturale. Doveva andare così. Del resto sono una donna libera". Ricordando la sua ultradecennale esperienza in Rai, la giornalista ha poi rimarcato il personale affetto per la tv pubblica: "Mio papà lavorava alla Rai, per me la Rai è famiglia e resterà tale", ha confidato: "La Rai sono tutti i giornalisti, le maestranze, non sono i dirigenti che vanno e vengono. La Rai ha guidato l'Italia nel dopoguerra, ha costruito l'alfabetizzazione, ha prodotto grandi sceneggiati, continua a informare e regalare sogni. E sarà sempre nel mio cuore".

La carriera di Giovanna Botteri

Giovanna Botteri ha mosso i primi passi in Rai nel 1985. Nata a Trieste, dopo la laurea in Filosofia si è dedicata al giornalismo diventando giornalista professionista. Dopo aver collaborato con Il Piccolo e l'Alto Adige, è arrivata in Rai. Con Michele Santoro, il primo a notare la sua bravura, ha iniziato a collaborare ai suoi programmi. Poi Botteri è diventata inviata speciale all'estero spostandosi tra New York, Pechino (da dove raccontò anche i mesi della pandemia) e Parigi.