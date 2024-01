Giovanna Pedretti, le ultime parole al Tg3: "Guardami negli occhi". Scatta l'interrogazione in Vigilanza Rai

"La Lega presenterà un'interrogazione in Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo". Così in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Vigilanza Rai annuncia che sarà presentata una interrogazione in merito al caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta ieri pomeriggio dopo le polemiche sulla recensione al suo ristorante, ritenuta fake da più parti.

"Una redazione - prosegue Bergesio - è libera di esercitare il diritto di cronaca, urge però una riflessione sul principio di proporzionalità. Non ci pare che l'interesse sociale fosse tale da giustificare l'accanimento mediatico verso i protagonisti. Auspichiamo una presa di posizione da parte della Rai, anche alla luce di contratti e compensi sui quali intendiamo fare presto chiarezza".

Qui il video del servizio del Tg3

Sarà un'inchiesta della Procura di Lodi a fare luce sulla morte di Pedretti, 59 anni e a scoprire quale eventuale legame c'è con la sua improvvisa notorietà. Nei giorni scorsi la ristoratrice aveva postato sulla bacheca Facebook del proprio locale uno scambio di battute con un cliente. Quest'ultimo aveva lasciato recensione negativa (tuttavia non verificata) lamentandosi perché il suo tavolo era vicino a dei gay e un ragazzo in carrozzina. La donna aveva replicato con cortesia e fermezza, invitandolo a non tornare. "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più", recitava la recensione. "A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto - la replica - credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi. A meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati".

Dopo l'esplosione del caso, con la notizia ripresa da giornali e tv e anche dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, erano sorti dei dubbi, lo chef e conduttore Lorenzo Biagarelli e la compagna giornalista Selvaggia Lucarelli avevano espresso perplessità sulla veridicità del post, ipotizzando che fosse "un'operazione di marketing". Da qui erano nate infinite discussioni online.