Giulia Salemi cacciata dal Grande Fratello per colpa di Pretelli: l'indiscrezione

Perché Giulia Salemi è stata fatta fuori dal Grande Fratello? È una domanda che si sono posti in molti dopo aver scoperto che, Salemi, non sarebbe tornata per la nuova versione bon-ton del reality show. Ma come mai? Sembra proprio che dietro la decisione dei vertici Mediaset di non riconfermare Giulia come opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini ci sia il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo con ordine.

L'italo-iraniana, ormai volto noto della tv e della radio, è stata protagonista lo scorso anno del Gf Vip come opinionista social del programma in un ruolo che sembrava calzarle a pennello. Amatissima dal pubblico per la sua simpatia e bravura, Giulia sembrava uno dei capisaldi del reality show e tutti davano per scontato il suo ritorno su Canale 5. Ritorno che, però, non c'è stato a causa di un cambio di rotta di Mediaset che ha portato alla sostituzione di Salemi con Rebecca Staffelli. In tanti, in questi ultimi mesi, si sono chiesti come mai Giulia sarebbe stata "fatta fuori" da Mediaset anche se né lei, né la rete avevano affrontato la questione. Oggi, però, arrivano nuove indiscrezioni che parlano di Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia, come motivo della rottura tra l'influencer e Mediaset.

A parlarne è Dagospia che rivela che ci sarebbe "una forte antipatia tra Pretelli e un potente personaggio" della rete. Sarà davvero così? E chi sarebbe questo personaggio che non sopporterebbe affatto Pierpaolo? Per ora sono solo voci ma si sa, nel gossip c'è sempre un fondo di verità. Per ora né Giulia né Pierpaolo hanno commentato questi rumors ma intanto, l'influencer, dopo aver lasciato Mediaset sta continuando la sua carriera televisiva in Rai come ospite de La vita in diretta.