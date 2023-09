Giuseppe Brindisi in onda con 10 chili in meno e nuovo look: "Faccio il digiuno intermittente"

Tra le novita di quest'anno a Zona Bianca c'è il conduttore. Non che sia cambiato - Giuseppe Brindisi è uno degli intoccabili di Mediaset su Rete 4 - ma la sua immagine è completamente trasformata. 10 chili in meno e un look alla George Clooney, brizzolato con barba incolta. "Se ci fosse stato ancora il Cavaliere, mi avrebbe chiamato per rimbrottarmi" ha detto a TvBlog, ricordando l'attenzione da 'barbiere' di Silvio Berlusconi nei confronti dei volti della sua tv.

La scelta di dimagrire è stata ben pensata: "Ho perso dieci chili. Mi sono reso conto che mi stavo appesantendo e ho pensato che potesse essere corretto provare a dimagrire per stare meglio, anche fisicamente. Dietro questa scelta c'è molta vanità - ha ammesso - per paradosso sto monitorando molto la mia alimentazione proprio ora che ho quasi interrotto l'attività fisica. Fino a un anno fa correvo 4-5 volte a settimana, avevo addirittura pensato di partecipare alla maratona di New York".

Nell'intervista Giuseppe Brindisi ha parlato anche della dieta che sta seguendo, a quanto pare la più gettonata dai vip: "La dieta del digiuno a intermittenza funziona così: digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto. Ritardo il pranzo, non mi pesa molto. Se la sera prima ho cenato alle 22, in genere rimangio alle 14".