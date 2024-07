Gli idoli delle donne, stasera in tv il film con Lillo e Greg: trama e cast

Per la prima volta in chiaro, va in onda oggi, 7 luglio 2024, a partire dalle 21.20 si Italia 1, il film "Gli idoli delle donne". Diretto (insieme a Eros Puglielli) e interpretato da Lillo e Greg, è una commedia che combina elementi visivi e verbali, portando avanti la tradizione del genere. Da segnalare, nel cast, la presenza di Corrado Guzzanti.

Gli idoli delle donne: trama e curiosità

Filippo è un uomo bello e affascinante, un gigolò che fa girare la testa a ogni donna che incontra. Ma se la sua bellezza magnetica è sufficiente a conquistare chiunque, la sua intelligenza lascia un po' a desiderare. La sua carriera, basata esclusivamente sul suo aspetto, procede a gonfie vele finché un tragico incidente stravolge completamente la sua vita; e si ritrova a dover affrontare un intervento di chirurgia plastica per ricostruire il volto danneggiato. Quando si risveglia dall'operazione, scopre con orrore che il suo nuovo aspetto è ben lontano dall'essere quello di un tempo. Questo cambiamento drastico lo getta nella disperazione e adesso non riesce più a sedurre le donne con la stessa facilità. In preda alla frustrazione e senza alternative, Filippo si rivolge a Max, un guru della seduzione noto per le sue capacità straordinarie e per essere una leggenda vivente tra i gigolò. Max accetta di prendere Filippo sotto la sua ala e inizia a istruirlo nei segreti dell'arte della seduzione. Attraverso un intenso programma di allenamenti e lezioni, Max cerca di trasformare Filippo in un maestro della sensualità che non dipenda solo dall'aspetto fisico, ma i risultati non sono all'altezza delle sue aspettative. Un giorno incontra Juanita, una giovane e affascinante colombiana che, a differenza delle altre donne, vede oltre l'aspetto esteriore di Filippo e si innamora di lui per la sua personalità e il suo cuore. La ragazza è però la figlia di un temibile trafficante di droga, un uomo potente e pericoloso che non vede di buon occhio la relazione della figlia con Filippo. Questo mette Filippo e Max in una situazione di grande pericolo: la loro sopravvivenza dipenderà non solo dalle abilità seduttive di Filippo, ma anche dalla loro astuzia e capacità di affrontare un mondo criminale spietato.

Dopo l'esperienza di "D.N.A. - Decisamente Non Adatti", Lillo e Greg tornano alla regia insieme a Eros Puglielli per creare una commedia ricca di trovate visive e fondata sulla comicità fisica di Lillo, arricchita dalle tipiche gag verbali del duo protagonista. "Gli Idoli delle Donne" sfrutta i classici meccanismi della commedia creando un film costellato di piccole e grandi gag. La trama si sviluppa attorno al tema dello scambio di persona, trattato con un tocco di fantasia. Il film è stato girato in diverse location, tra Roma, Latina e Sabaudia. La colonna sonora, con brani come "Call Me" dei Blondie e "Everybody's Talkin'" di Harry Nilsson, noti per essere presenti nei film "American Gigolò" e "Un uomo da marciapiede", sottolinea ironicamente le situazioni e i temi del film.

Cast e personaggi

Il cast di attori è così composto:

Lillo (Filippo)

Greg (Max)

Corrado Guzzanti (Joaquim)

Francesco Arca (Filippo prima dell'incidente)

Marina Valdemoro Maino (Juanita)

Ilaria Spada (Maria)

Daniela Piperno (Geraldine)

Valerio Lundini (Paolo)

Simone Colombari (ragionier Bardozzi)

Jonathan Guerrero (Riboy)

Lallo Circosta (tassista)

Marco Marzocca (autista minivan)

Dove vedere "Gli idoli delle donne" in tv e in streaming

Il film “Gli idoli delle donne" va in onda oggi, domenica 7 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

