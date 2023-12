"Gli occhi del musicista" con Enrico Ruggeri, da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi, 12 dicembre 2023, dalle 23.00 su Rai 2, "Gli occhi della musica" è innanzitutto un affettuoso omaggio alla storia della nostra musica del '900. Enrico Ruggeri, affiancato da Flora Canto, torna a vestire i panni del conduttore per ricordare alcuni grandi cantautori della nostra storia non sempre sufficientemente ricordati e noti alle nuove generazioni.

Gli occhi del musicista, le anticipazioni

Enrico Ruggeri, figura iconica della musica italiana, si prepara a tornare sul piccolo schermo di Rai 2 con il suo nuovo show dal titolo "Gli occhi del musicista". Dopo un periodo di assenza dalla Rai, Ruggeri ritorna come conduttore, guidando gli spettatori in un suggestivo viaggio attraverso la vita e la carriera di illustri cantautori italiani come Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Ivan Graziani, Pierangelo Bertoli, Franco Califano e Toto Cutugno. Un appuntamento che segue le sue esperienze televisive targate Mediaset e il successo di "Una storia da cantare", andato in onda su Rai 1 nel 2020.

Sulle musica, suonata da una talentuosa band si omaggiano i grandi cantautori italiani imbastendo un connubio di generazioni che si intrecciano attraverso la magia della musica, creando un momento speciale di condivisione e apprezzamento per il patrimonio canoro italiano.

Il programma, che si propone di accendere i ricordi legati a figure che hanno influenzato la storia musicale del paese, vedrà la partecipazione di ospiti musicali, sportivi, intellettuali e discografici in collegamento. Flora Canto, con il suo brio, affiancherà Ruggeri nel far emergere aneddoti e memorie legate a un'epoca che ha segnato la storia italiana. La band di Ruggeri, con sorprendenti ospiti, accompagnerà l'esecuzione dei brani che arricchiranno la puntata.

Intervistato da Francesco Fialdini, il cantautore-conduttore ha condiviso, durante la puntata di "Da noi... a ruota libera" del 10 dicembre, il suo punto di vista sul panorama musicale attuale, evidenziando il cambiamento avvenuto dalla generazione di cantautori degli anni '90 a oggi. Attraverso il suo giudizio, Ruggeri riflette sul dualismo tra chi cerca la storia e chi cerca il successo commerciale, ponendo l'accento su una generazione che, secondo lui, sembra orientata verso la seconda categoria. Il suo ritorno in tv con "Gli occhi del musicista",sottolinea l'importanza di raccontare storie dei grandi della musica italiana, immergendo gli spettatori in un viaggio che mescola cultura, divertimento e curiosità. La sua missione è chiara: far apprezzare la cultura attraverso l'intrattenimento, creando una connessione speciale con il pubblico.

Dove vedere “Gli occhi del musicista” in tv e in streaming (dal 12 dicembre)

La prima puntata di “Gli occhi del musicista” va in onda martedì 12 ottobre a partire dalle 23.00 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV