Gli ultimi saranno gli ultimi, stasera in tv il film con Paola Cortellesi: trama e cast

Continua il fortunatissimo periodo di Paolo Cortellesi: dopo un altro weekend che ha visto ancora lusinghieri numeri al box office per il suo "C'è ancora domani", lungometraggio che segna il suo esordio alla regia, Rai 2 prosegue il suo omaggio all'amata attrice: dopo "Nessuno mi può giudicare", trasmesso la scorsa settimana, va in onda oggi, lunedì 20 novembre, a partire dalle 21.20, il film "Gli ultimi saranno gli ultimi". Diretta ancora una volta da Massimiliano Bruno, la Cortellesi è qui anche co-sceneggiatrice. Nel cast anche Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio.

"Gli ultimi saranno gli ultimi": trama e cast del film

Nella provincia laziale si sviluppano le storie di vari personaggi. Luciana è un'operaia incinta di suo marito (disoccupato) Stefano. Matilde comunica al capo del personale lo stato interessante dell'amica Luciana, con il risultato di provocare il licenziamento di quest'ultima. Alcuni amici della donna - Enzo, Nadia, Rossana - provano a farla assumere per un lavoro part-time presso la ditta di un catering. Nello stesso paesino approda Antonio, un poliziotto veneto esiliato per "disonore": l'uomo trova un ambiente ostile e, tanto dai superiori quanto dai colleghi, viene continuamente osteggiato: ad aiutarlo ci sono soltanto l'introversa collega Loredana e una parrucchiera di nome Manuela, per la quale prova qualcosa (ignorando inizialmente che è un transessuale). Le cose degenerano quando Luciana viene nuovamente licenziata e tradita da suo marito. Il destino della donna e quello di Antonio sono destinati a incrociarsi.

Noto al grande pubblico per la sua commedia "Nessuno mi può giudicare", Massimiliano Bruno adatta con "Gli ultimi saranno gli ultimi" una sua pièce teatrale, insieme a Furio Andreotti, Gianni Corsi e a Paola Cortellesi, anche protagonista del film. Rispetto al suo precedente lungometraggio i toni virano qui verso il dramma sociale, pur non mancando lungo il tragitto alcune parentesi più leggere. L'intento di Bruno è quello di descrivere un paese dalle molte sfaccettature dove, ad avere la peggio, il sottoproletariato rischia sempre di avere la peggio, come del resto ben evidenzia lo stesso titolo del film.

"Gli ultimi saranno gli ultimi" è un film popolare e corale, caratterizzato da un'ampia galleria di volti noti o meno. Il nutrito cast comprende (attori e rispettivi ruoli):

Paola Cortellesi (Luciana Colacci)

Alessandro Gassmann (Stefano Colacci)

Fabrizio Bentivoglio (Antonio Zanzotto)

Stefano Fresi (Bruno Sebastiani)

Ilaria Spada (Simona)

Maria Di Biase (Loredana)

Giorgio Caputo (Enzo)

Irma Carolina Di Monte (Manuela)

Ariella Reggio (signora Zanzotto)

Silvia Salvatori (Rossana)

Emanuela Fanelli (Nadia)

Matteo Valentini (Mario)

Francesco Acquaroli (Saltutti)

Alessandra Costanzo (signora Graziosi)

Diego Ribon (Finardi)

Dove vedere “Gli ultimi saranno gli ultimi” in tv e in streaming (20 novembre 2023)

Il film "Gli ultimi saranno gli ultimi" va in onda su Rai 2 oggi, 20 novembre 2023, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

