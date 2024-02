"Gloria", stasera in tv la seconda puntata della serie con Sabrina Ferilli: le anticipazioni

Va in onda oggi, 26 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, la seconda puntata - di tre - della serie "Gloria". Due nuovi episodi diretti da Fausto Brizzi e interpretati da un cast capeggiato da Sabrina Ferilli, che veste i panni dell'attrice Gloria Grandi, sulla cresta dell'onda in passato ma trascurata da produzioni importanti nel presente. Saprà la donna, coadiuvata dal suo agente Manlio, a riscattarsi?

Gloria, anticipazioni seconda puntata

Nella prima puntata della fiction, trasmessa la scorsa settimana, abbiamo fatto la conoscenza di Gloria Grandi, una celebre attrice italiana che desidera ritornare al cinema d'autore dopo essere stata relegata principalmente a ruoli televisivi e a spot pubblicitari. Decisa a rilanciarsi nel mondo del cinema, chiede al suo manager storico, Manlio De Vitis, di aiutarla a ottenere un provino per un film diretto da Sergio Rubini. Il provino va però male e lei affronta una serie di eventi sfortunati. La donna ha un improvviso malore e viene portata in ospedale, dove viene a sapere che potrebbe avere un tumore benigno. La notizia del suo stato di salute la getta nello sconforto, ma forse non tutto è perduto: decide di accettare la proposta di Manlio, ovvero di sfruttare la notizia della malattia.

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo "Segreti e Bugie", il cinico e astuto agente di Gloria, Manlio, riesce a persuadere la diva decaduta a non interrompere il suo inganno. Convinto che la finzione debba proseguire per massimizzare i benefici, Manlio si rivolge a un esperto di social media per garantire il successo della messinscena. Parallelamente l'uomo, intraprende una relazione con Lucilla, un'aspirante attrice desiderosa di emergere nel mondo dello spettacolo.

Il secondo episodio della serata - e quarto della serie - ha come titolo "Rivelazioni". Gloria Grandi è sempre più assillata dai sensi di colpa, consapevole di aver contribuito a mantenere in piedi un grande inganno, eticamente discutibile. Nonostante ciò, il terrore di perdere tutto, compresa la rinnovata vicinanza con l'ex marito Alex Pellegrini, la spinge a continuare il gioco. La situazione generale si complica ulteriormente quando il fratello di Gloria, Sergio, scopre la verità. Il castello di menzogne inizia a sgretolarsi, mettendo a rischio tutto ciò che l'attrice ha cercato di ricostruire.

Diretta da Fausto Brizzi, la serie in tre puntate "Gloria" ha un cast composto da Sabrina Ferilli, Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti e Eugenio Franceschini; più diverse partecipazioni straordinarie che rendono più gustoso il prodotto.

Dove vederla in tv e in streaming

La seconda puntata di "Gloria" va in onda lunedì 26 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

