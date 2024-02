"Gloria", stasera in tv l'ultima puntata della serie con Sabrina Ferilli: le anticipazioni

Oggi, martedì 26 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la terza e ultima puntata della serie "Gloria", novità televisiva diretta da Fausto Brizzi, che dirige per l'occasione un cast che comprende Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e Sergio Assisi. Una commedia che segue le vicissitudini di Gloria, una ex star del cinema, adesso in declino. Dopo aver imbastito, spinta anche dal suo agente, un inganno per ritornare al successo si ritrova, in questo appuntamento conclusivo, a fare delle scelte importanti, tanto sul piano professionale quanto su quello privato.

Gloria, anticipazioni ultima puntata

La trama della serie ruota attorno alla storia di Gloria Grandi, una celebre diva del cinema italiano che si trova in una fase di transizione nella sua carriera. Convinta che il suo talento sia troppo grande per la serialità televisiva, decide di abbandonare il piccolo schermo per fare ritorno al cinema, sperando di ottenere ruoli di prestigio che la riportino al centro dell'attenzione. Si rende però conto che le opportunità che sperava si sarebbero presentate per lei sono rimaste chiuse, costringendola a recitare in pubblicità per prodotti cosmetici di basso livello. Con l'ausilio di un errore medico e di un'idea eccentrica del suo agente, potrebbero aprirsi nuove opportunità che cambieranno il corso della sua carriera. Nella puntata trasmessa ieri sera, Gloria ha portato avanti il suo grande inganno, nonostante siano in lei subentrati sensi di colpa. Ma mentre l'agente spinge nel perseverare, il fratello della donna, Roberto, ha scoperto tutto.

Gloria giunge questa sera alla sua conclusione, con la messa in onda del quinto e del sesto episodio, rispettivamente dai titoli "Promesse non mantenute" e "Addio". Nel corso dei due nuovi episodi, Alex chiede a Gloria di sposarlo di nuovo. Il lieto evento non sembra così improbabile, ma il matrimonio andrà tuttavia a monte quando l'uomo verrà a conoscenza del piano dell’attrice. Ma non finisce qui: la situazione precipiterà rovinosamente perché Lucilla e Gabriele si troveranno a ricattare Gloria e Manlio, dal momento che anche loro verranno a conoscenza della verità. La protagonista, messa alle strette e in netta difficoltà, farà dunque perdere le sue tracce. Il ritrovamento di un biglietto in una barca abbandonata farà pensare al peggio: Gloria ha realmente deciso di togliersi la vita? Cosa altro si nasconde dietro a quella che potrebbe essere una nuova strategia?

Diretta da Fausto Brizzi, la serie in tre puntate "Gloria" ha un cast formato da: Sabrina Ferilli, Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti e Eugenio Franceschini; più diverse partecipazioni straordinarie che rendono più gustoso il prodotto.

Dove vederla in tv e in streaming

La terza e ultima puntata di "Gloria" va in onda lunedì 27 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV