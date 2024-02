"Gloria", la serie con Sabrina Ferilli da stasera in tv: le anticipazioni

Sabrina Ferilli torna protagonista del piccolo schermo in una nuova serie di Rai 1 dal titolo "Gloria", in onda a partire da oggi, 19 febbraio 2024, dalle 21.30. Il regista Fausto Brizzi dirige l'attrice romana in una storia che segue un'attrice matura, dimenticata dal grande schermo e in cerca di riscatto. Partendo da riferimenti alti (il classico della storia del cinema "Eva contro Eva", con Bette Davis), il progetto è una commedia che regala più di un colpo di scena.

La trama

Storia di Gloria Grandi, una famosa diva del cinema italiano, che si trova in una fase di transizione nella sua carriera. Convinta che il suo talento sia troppo grande per la serialità televisiva, decide di abbandonare il piccolo schermo per fare ritorno al cinema, aspirando a ruoli di prestigio che la mettano di nuovo in primo piano. Dopo cinque anni di assenza dal mondo del cinema, però, Gloria si rende conto che le porte che sperava si aprissero per lei sono rimaste chiuse, lasciandola a recitare in pubblicità per prodotti cosmetici di basso livello. Delusa e frustrata, ha la sensazione di essere stata dimenticata dall'industria dello spettacolo, nonostante le rassicurazioni del suo entourage (la sua assistente Iole,l suo ex marito, ancora innamorato di lei, e la figlia Emma). La protagonista si ritrova quindi a fronteggiare la realtà di un mercato cinematografico dominato dalla giovinezza e dalla freschezza, sentendosi minacciata dalla concorrenza delle attrici più giovani. Determinata a riconquistare il suo posto nel mondo dello spettacolo, Gloria non esita a mettere in atto una serie di azioni audaci, spinta dalla determinazione e dalla volontà di dimostrare il suo valore.Con l'ausilio di un errore medico e un'eccentrica idea del suo agente, le cose potrebbero cambiare.

Quante puntate sono e quando va in onda

La serie è composta da un totale di sei episodi, trasmesse nel corso di tre prime serate televisive. Il calendario è così composto:

Prima puntata (primo e secondo episodio): 19 febbraio 2024

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): 26 febbraio 2024

Terza puntata (quinto e sesto episodio): 27 febbraio 2024

Cast e personaggi

"Gloria" è una serie prodotta da Eagle Pictures con Rai Fiction, sceneggiata dal regista Fausto Brizzi insieme a Paola Mammini e Roberto Proia. Nel cast troviamo:

Sabrina Ferilli (Gloria)

Massimo Ghini (Iole)

Emanuela Grimalda (Manlio)

Sergio Assisi (Alex)

Martina Lampugnani (Emma)

Luca Angeletti (Sergio)

Eugenio Franceschini (Gabriele)

David Sebasti (Filippo)

Fiorenza D’Antonio (Lucilla)

Massimo De Lorenzo (Prof Fossati)

Giorgia Salari (Daniela)

Adolfo Margiotta (Michele)

Settimo Palazzo (Agente Lo Cascio)

Filippo Laganà (Ricky)

Teresa Federico (Morena)

Dove vederla in tv e in streaming

"Gloria" va in onda a partire da lunedì 19 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

