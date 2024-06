Grande Fratello, Al Bano rifiuta l'invito di Signorini e risponde ai rumor sul cachet: cosa ha detto

Nelle ultime ore è uscita la notizia che Alfonso Signorini avrebbe proposto ad Albano Carrisi, in arte Al Bano, di unirsi al cast del Grande Fratello 2024/2025 e che l'accordo non sarebbe andato a buon fine a causa di questioni economiche, ma l'artista ha prontamente smentito tutti i rumor al riguardo, spiegando anche perché ha detto "no" alla prossima stagione del reality show e svelando, inoltre, i suoi progetti per il futuro. Scopriamo insieme cosa è accaduto nelle scorse ore ad Al Bano.

Al Bano ha detto di no al GF: perché

Dopo aver rifiutato un primo invito di Alfonso Signorini a partecipare al Grande Fratello nel 2021, Al Bano ha deciso di rispondere "no" ancora una volta. Ma andiamo per gradi. Di recente l'esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato che il desiderio del conduttore di portare nella casa di Cinecittà il cantante potrebbe non concretizzarsi mai, ma quanto emerso dalle sue parole è ben distante da ciò che in un secondo momento ha reso noto il diretto interessato. Secondo Venza, infatti, tutto ciò sarebbe legato all'alto cachet richiesto da Carrisi - visto di recente nella giuria del talent show Io Canto Family - per entrare nel cast della prossima edizione, la diciottesima.

Proprio perché questa voce stava iniziando a girare sul web, l'artista ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni del sito Tag24, smentendo su tutta la linea l'indiscrezione: "Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto". Per quanto riguarda il cachet, ha chiarito: "Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome. Ho la sanremite acuta, vorrei partecipare un ultimo anno in gara". Insomma, niente GF per Al Bano nemmeno questo autunno, anche perché il suo unico pensiero al momento sembra quello di essere tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo.