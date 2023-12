Grande Fratello, Alex lascia la Casa dopo l'incontro con i figli in lacrime: "Voglio tornare a casa con loro"

Grande sorpresa per Alex Schwazer: Alfonso Signorini ha invitato la moglie e i suoi due figli, Ida e Noah, al Grande Fratello per regalare al gieffino un po' di dolcezza dopo mesi di nostalgia e brutte notizie, come la sentenza negativa sulla riduzione della pena per doping che non gli permette di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Alex è stato poi chiamato a decidere se restare nella Casa o lasciare il programma, una scelta che il conduttore gli ha concesso in seguito al commovente incontro con i suoi pargoli: la figlia Ida è scoppiata a piangere davanti ai suoi occhi e il suo cuore non ha retto.

Cosa è successo

Alfonso Signorini si è rivolto subito ad Alex, ricordandogli un po' cosa è accaduto in questi mesi e un po' cosa gli è mancato di più, ovvero la famiglia e in particolare i suoi due bambini. "Non vedo i miei figli dall'8 settembre", ha svelato il gieffino. Ma il conduttore gli ha dato subito la lieta notizia: "Sai che ti dico? Ti aspettando fuori dalla porta rossa". Lui è rimasto immobile per qualche secondo, incredulo di fronte alle parole di Signorini, e poi si è alzato di corsa. Nessun freeze (per fortuna), solo Alex che ha ripetuto più volte in lacrime e con la voce rotta dall'emozione: "No... no... no...". Era troppo bello per essere vero, tanto che pur avendo tutti di fronte a lui ha continuato a dire: "No...". Il gieffino si è abbassato per fermarsi alla stessa altezza dei bambini, con la piccola Ida che ha iniziato a piangere mentre l'abbracciava e il dolce Noah in braccio, con un disegno dedicato al padre e realizzato da lui e dalla sorella.

Nel frattempo la moglie Katy ha detto: "Ci manchi tanto tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te e qualsiasi decisione tu prenderai saremo al tuo fianco. Come vedi, ci stiamo già preparando per il Natale [si riferisce alle gonne e camicie a quadretti dello stesso colore] e abbiamo un regalo per te. Questa è una camicia a tema. Quando ti mancheremo la metterai e ti sentirai vicino a noi".

Alfonso gli ha chiesto: "Com'è riabbracciarli dopo 2 mesi e passa?" Alex ha confessato: "Non so cosa dire, io voglio tornare a casa con loro". La moglie ha detto che le farebbe piacere se il marito rimanesse nel programma: "Non direi di no se lui decidesse di restare nella Casa, ma deve sceglierlo lui". Il campione ha ripreso la parola: "È dura stare qui per me adesso e immaginarli domani mentre ripartono da soli... Non è un pensiero molto bello". Signorini ha domandato ad Alex: "Vuoi pensare un po' a ciò che vuoi fare? Perché non me la sento di farti tornare nella Casa in queste condizioni". "Sì, grazie", ha risposto Schwazer. Entrato nella Casa, quest'ultimo ha subito indossato la camicia di Natale regalatagli dalla sua bellissima famiglia.

La scelta di Alex

Dopo i primi verdetti del televoto, Alex e Rosy sono rimasti gli unici a rischio nomination, ma prima di quello finale Signorini ha chiesto al gieffino di rivelare la sua decisione a tutti. Quest'ultimo ha dichiarato: "Avevo già annunciato ai miei amici qui in Casa prima del voto che io sarei tornato oggi insieme alla mia famiglia a casa. Sono qui da quasi tre mesi e ho dato quello che potevo dare. Quindi decido di lasciare". Una volta arrivato alla porta rossa, dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, ha detto alla sua famiglia: "Andiamo a casa".