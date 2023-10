Grande Fratello, Heidi: “Rimpiango di avere avuto paura con Massimiliano”

La puntata del Grande Fratello di giovedì 12 ottobre parte con le love story in corso nella casa. Prima Alfonso Signorini affronta il discorso del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Poi passa al rapporto, ancora piuttosto complesso, tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Prima vicini, poi lontani, poi la ragazza decide di tagliare e, nella scorsa puntata Varrese dice di accettare la sua decisione, mentre Heidi sembrava sempre più vicina al giovane Vittorio. Ma i colpi di scena in questo triangolo pare non finiscano mai. E così ritroviamo Heidi che definisce Vittorio “un ragazzino” e Varrese trionfante nella coscienza che la ragazza (forse) sta tornando verso di lui. Insomma, settimana movimentata, come tutto il percorso portato avanti dai due finora, dal momento in cui hanno varcato la porta rossa della casa più spiata d’ Italia.

“In tutto questo percorso ho sempre cercato di proteggere Massimiliano. Ero spaventata. Ho i miei limiti. Penso troppo, penso sempre per l’altro. Però in questi giorni mi ha anche aiutato lui che è stato più delicato e quindi abbiamo parlato”.

Heidi in questa puntata è in nomination e a rischio eliminazione e Alfonso Signorini le chiede: “Se dovessi uscire stasera avresti un rimpianto?” Risponde la ragazza: “Negli ultimi giorni sono stata libera e vera. Dovessi uscire mi mancherebbe Massimiliano. Il rimpianto è aver trattato male lui, tenerlo lontano per troppa paura e questo è il mio rimpianto”.

Varrese dal canto suo dice: “Io ho imparato che bisogna dire oggi. Una volta ho fatto una promessa e non l’ho mantenuta. Lasciare andare, essere distratti non è bello. Ho messo tutte le problematiche davanti ma alla fine non ce l’ho fatta ad evitare questa cosa”. Signorini chiede qualcosa in più sulla promessa mantenuta, ma lui dice che non se la sente, che è una cosa importante e che l’esperienza gli ha insegnato a vivere al momento le cose belle.