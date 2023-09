Dal Moro e Marzoli show al Gf Vip spagnolo: lei preferisce il montepremi a Daniele e lui minaccia di chiamare la polizia

Oriana Marzoli è una delle concorrenti del Gran Hermano Vip, ovvero il Gf Vip spagnolo, e proprio come succede nell'edizione italiana per i gieffini vengono organizzate delle sorprese. Due giorni fa è stata la volta di Oriana che ha avuto l'opportunità di rivedere il suo compagno Daniele Dal Moro. Sulla loro storia in questi mesi si è detto molto, alcuni pensavano che in realtà si fossero separati, ma così non è.

Il caos si è creato per un motivo semplice, la produzione aveva deciso di mettere una condizione affinché i due si potessero rivedere: Oriana doveva scegliere se incontrare Daniele, che era stato infilato in una gabbia dorata, per 3 minuti ma decurtando 12mila euro dal montepremi finale, oppure non toccare il montepremi e quindi non vedere il compagno. Marzoli ha optato per la seconda possibilità scatenando le furie di Dal Moro. Non sono servite a nulla le parole della concorrente che dall'altra parte di una porta urlava: "Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi" e infatti a tale frase Daniele ha replicato bestemmiando e urlando "Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?".

A raccontare agli altri concorrenti cosa fosse successo è stato Alex Caniggia che ha spiegato come Daniele si sia messo a inveire e a dare colpi alla porta: "Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva 'Voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia'. Sì sono molto passionali entrambi".

La concessione del Gran Hermano Vip

Visti i toni accesi di Dal Moro la produzione, farà sapere il conduttore durante il programma Vamos A Ver, ha deciso di far incontrare i due, ma sotto supervisione, nel cuore della notte: così hanno accontentato la coppia e non hanno intaccato il montepremi.

Nonostante questa concessione Daniele è tutt'ora furioso sia con il reality spagnolo sia con Oriana: i primi sarebbero colpevoli di "giocare con i sentimenti" altrui, la seconda invece sarebbe colpevole di non aver abbandonato il gioco per lui. Su Instagram, infatti, l'ex gieffino ha scritto un messaggio molto eloquente: "Per me tutto quello che sta succedendo è una follia... Anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro. Ci tenevo a dire questo". Chissà cosa succederà nelle prossime settimane.