Grande Fratello: tutti contro Beatrice, e lei vola nel gradimento del pubblico

Più è odiata dai compagni di avventura del Grande Fratello, più sembra essere amata dal pubblico. E’ ormai guerra aperta in casa: tutti gli inquilini sono impegnati a fare blocco contro BeatriceLuzziche, però, vola nel gradimento del pubblico.

E’ questa la situazione che abbiamo visto svilupparsi nel corso della settimana ed è anche l’argomento di apertura della puntata serale del Grande Fratello del 5 ottobre.

Alfonso Signorini dedica un ampio blocco di accuse corali contro una difesa corale ma indomita. Da una parte tutti gli inquilini della casa, senza nessuna eccezione, dall’altra la più odiata e contestata dal gruppo dei concorrenti di questa edizione: Beatrice. Il conduttore ripercorre attraverso video le numerose polemiche che l’hanno vista protagonista questa settimana a partire dallo scontro aperto con Massimiliano Varrone, scatenato dalla richiesta dell’attrice di fare cambio letto con Alex Shwazer, per poi passare al confronto accesissimo con Paolo il macellaio che la accusa di aver pianto per finta.

Un assedio che viene rafforzato questa sera anche dalla solitamente super partes Cesara Buonamici che, con il garbo che la contraddistingue fa però ben capire che secondo lei è Beatrice a creare caos a posta. Anche Fiordaliso si schiera dalla parte dei coinquilini chiosando: “Non siamo noi che siamo tutti contro Beatrice, è lei che è contro tutti”. E mentre continua il massacro, sui social si sprecano i twitt in favore dell’attrice.

Signorini chiama gli 8 nominati al Led per proclamare chi sia tra loro il preferito del pubblico che, guarda caso è proprio lei: la più odiata della casa è la più amata del pubblico a casa che non apprezza la scelta del gruppo di isolare completamente una concorrente che comunque viene stimata proprio perché tiene botta contro ogni critica, polemica, accusa e continua ad andare avanti per la sua strada.

Ma i coinquilini, si chiedono in molti, si rendono contro che la stanno facendo diventare una protagonista e, di fatto, le stanno spianando la strada verso la vittoria?