Grande Fratello, Beatrice riceve uno strano aereo e non lo capisce. Il significato

In alto il video dello strano aereo

Il Grande Fratello non smette mai di sorprendere. E neanche Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più importanti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ultimamente se n'è parlato a seguito di alcune critiche per essere rientrata in gioco dopo la morte del papà. Adesso, invece, se ne parla per un altro fatto, differente: uno strano aereo che ha ricevuto e che non è riuscita ad interpretare facilmente. Come spesso accade, i social arrivano in soccorso e chiariscono quale potrebbe essere il messaggio nascosto.

Nella giornata di ieri, infatti, Beatrice ha ricevuto due aerei. Il primo con un messaggio molto chiaro: "Bea come fenice ora splendi", accolto con gioia dall'attrice romana. L'altro, invece, decisamente più criptico. Beatrice si trova in giardino con Stefano quando, ad un certo punto, passa il secondo aereo per lei: "Bea, un paese mai visto. Salotto GF". "Un paese mai visto? Che cosa volete dire? Salotto GF saremmo noi che giochiamo a carte forse, ma un paese mai visto? Come siete enigmatici e profondi", le parole di Beatrice.

Il messaggio criptico

"Forse nel senso di qualcosa di diverso dal convenzionale. Forse in questo senso? Qualcosa di diverso - prova a spiegare Luzzi -. Qualcosa di diverso dalle abitudini del nostro paese. Che siamo liberi di essere diversi? O liberi e basta?" Infine conclude: "Ciao, ciao. Vuol dire che siamo in tanti, si tratta solo di dirlo, di avere il coraggio di essere come siamo: infiniti".

Ma su Twitter (o X) l'interpretazione è un'altra. Una pagina - @teamsoleilsorge - ha scritto infatti: "Un paese mai visto' è il titolo di un libro che raccoglie poesie di molti autori, tra cui la sua". E viene ripubblicata anche la presunta poesia di Beartice, con sotto il suo nome e cognome. Non solo. Basta fare una ricerca veloce sul web per scoprire che effettivamente c'è un libro del 2017 con quel titolo e quella copertina, scritto da "autori vari". Che si tratti veramente di questo? Chissà. Può darsi che se ne parlerà durante la prossima puntata, in prima serata su Canale 5.