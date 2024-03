Grande Fratello, la frase di Alessio su Greta scatena l'indignazione. "Schifo totale", il video

È tra gli ultimi arrivati nel loft di Cinecittà e già sta facendo molto parlare di sè (e spesso non in maniera positiva). Si tratta di Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio, attualmente fidanzato (se fidanzamento si può definire) con Anita, entrambi nella Casa del Grande Fratello. Anche ieri - durante la puntata andata in onda su Canale 5 (qui il riassunto) - è stato protagonista di alcune dinamiche. Dalla storia con Anita fino al botta e risposta con Simona e Beatrice. E proprio contro di loro, durante la pubblicità, ha detto una frase che non è affatto piaciuta al web. Come non è piaciuta l'esternazione su Greta, altra protagonista del reality, attualmente molto vicina al gieffino Sergio.

La brutta frase di Alessio

Cosa ha detto Alessio? Come si sente chiaramente in un video pubblicato su Twitter (o X) dall'account @soleilsorgeupporter, Alessio stava parlando con Perla quando a un certo punto ha detto: "Sono entrato qua dentro e la prima cosa che ho detto è che i miei amici mi hanno detto di farmi Greta". Perla lo ha interrotto: "Ma io lo so che sul mio conto..". Ma lui, come un treno, è andato avanti: "No, no, senti qua. Senti. Comincio a ridere e scherzare con Greta e mi dico: 'Mh, c'è il margine per lavorare' che poi per il nulla, perché sarebbe stato così giusto per gioco. Arriva Sergio e gli chiedo se gli piaccia davvero. Lui mi dice di sì.." e poi il video s'interrompe.

"Tratte le donne come il nulla"

Nonostante il contesto non sia chiarissimo, appare invece del tutto evidente la frase - poco elegante - del gieffino su Greta, mentre stava discutendo con Perla. Infatti i commenti nei suoi confronti sono stati piuttosto negativi. "Che brutte parole 'farmi'. Ragazze, ribellatevi a questi tipi", "Ma potrà mai essere accettabile che dopo queste parole e questi atteggiamenti nessuno gli dica nulla?", "Per quanto non mi piaccia Greta, questo parla e tratta le donne come il nulla. Non ha capito bene che lui è un nulla", "Quanto mi fai schifo", "Schifo totale". Se ne parlerà durante la prossima puntata?