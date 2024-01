La confessione di Alex Schwazer: "Al Gf avevo un problema con le mutande"

Alex Schwazer ha portato la sua storia prima su Netflix, con una docuserie, e poi al Grande Fratello. Lì tutta Italia, sotto l'occhio attento delle telecamere, l'ha visto allenarsi giornamente e mostrare la sua caparbità e soprattutto l'estrema lucidità con cui ha accolto il 'no' della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, che non gli ha concesso la riduzione della squalifica e quindi la partecipazione alle Olimpiadi 2024. Alex ha fatto ricorso e sta aspettando.

Ora c'è soprattutto la questione dei tempi perché non si tratta solo di avere ragione, ma di avere ragione in tempi utili, perché se mi danno ragione a luglio serve poco", ha dichiarato a Chi lo sportivo. E in merito alla sua partecipazione al Gf ha dichiarato: "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi voluto in questa edizione del Gf. Il fatto è che, a un certo punto, molto presto, ti scordi le telecamere e sei come sei. E io sono uno a cui piace scherzare. Lì in breve tempo mi sono sentito a mio agio. L'unico vero problema che avevo era ricordarmi di tenere le mutande".