Grande Fratello, Alfonso Signorini in diretta: "Sei mezza nuda". Con chi ce l'aveva

Sei mesi esatti da quando è iniziato. Si parla del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Oggi, lunedì 11 marzo, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del programma tv. Il conduttore saluta tutti, il pubblico in studio e quello in casa e poi fa una domanda a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Le parole di Alfonso Signorini

"Ciao a tutti, Grande Fratello. siamo quasi in dirittura d'arrivo", esordisce Signorini. Poi domanda a Cesara: "Com'è andato il weekend? Cosa hai fatto di bello?". Allora lei: "Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana". "Brava, brava, la salutiamo. Ciao Rebecca, tu cosa hai fatto?", la domanda di Signorini a Staffelli. Allora la ragazza: "Io sono stata influenzata per due giorni ma come un timer, il lunedì..". "Ma come l'influenza? Sei mezza nuda", risponde il conduttore. Allora lei replica: "Ma come? Ho messo la giacca, il pantalone". Grandi risate in studio.

Le prime dinamiche della puntata

La puntata è poi proseguita con le altre dinamiche. In particolare si è parlato di Anita e Alessio. I due si sono molto, molto avvicinati. Solo qualche giorno fa, infatti, è stato permesso loro di trascorrere alcune ore in suite. Lì è scoppiata la passione tra baci e abbracci nella vasca idromassaggio. Tutto questo ha creato una grande polemica, tra Beatrice che ritiene che un comportamento del genere sia intollerabile (da parte di Anita), aggiungendo il carico della "strategia". Dall'altra parte Anita si è difesa rimandando al mittente le accuse, mentre per Alessio Beatrice sarebbe "invidiosa". Verrebbe da domandarsi di cosa. Ma questo è tutto un'altra questione.