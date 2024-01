Alfonso Signorini contro i concorrenti del Gf: le sue parole e cos'è successo

Alfonso Signorini come una furia contro i concorrenti del suo Grande Fratello. Tutto si sarebbe aspettato meno che una tale reazione e per questo ha scritto parole durissime contro il gruppo di vipponi.

A parte rari casi, come ad esempio Fiordaliso e Vittorio, gli altri gieffini non si sono preoccupati per l'uscita improvvisa di Beatrice Luzzi a causa della morte di suo padre. Tutti erano più impegnati a pensare alle attività da fare e alla musica per il compleanno di Massimiliano Varrese. Sui social le critiche non sono mancate e a quelle degli spettatori del reality si sono aggiunte le parole di Signorini che ha detto la sua su Instagram.

"La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì", ha scritto il conduttore. Quella di lunedì si preannuncia una puntata molto accesa.