Grande Fratello, la clamorosa gaffe di Signorini: “Per carità”

Lunedì 25 marzo, su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello. L'edizione 2023/2024 - condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli per l'area social. Nelle prossime ore, infatti, verrà decretato il vincitore del reality. Anzi, la vincitrice, dal momento che sono rimaste solo donne. Simona, Letizia, Beatrice, Rosy e Perla: chi tra loro trionferà? E proprio parlando di Perla, il conduttore è incappato in una clamorosa (e ripetuta) gaffe. Ecco i dettagli.

La gaffe di Signorini

Giunto il momento della sorpresa per Perla, Alfonso Signorini l'ha chiamata in mistery room. Peccato che invece di dire Perla abbia detto Greta. Quando glielo hanno fatto notare, il presentatore ha esclamato ironicamente: "Per carità". Per chi non lo sapesse le due hanno avuto - in momento differenti - una storia con lo stesso uomo: Mirko Brunetti. Mirko e Perla erano fidanzati da tempo ma poi a Temptation Island si sono lasciati e lui ha avuto una storia con la tentatrice Greta. Tutti e tre si sono ritrovati quest'anno sotto il tetto del loft di Cinecittà. Adesso sono in buon rapporti, tanto che anche Perla e Greta ormai sono amiche. Non solo. Perla e Mirko sono ufficialmente tornati insieme, mentre Greta ha trovato l'amore al GF (lui è Sergio).

Al di là delle gaffe ("Perdonatemi, veramente non lo faccio appositamente. Sono stanco anche io", le parole di Signorini), Perla è stata poi la protagonista di una sorpresa. Dopo aver ripercorso a grandi linee l'avventura nella Casa più spiata d'Italia, la donna ha avuto la possiblità di incontrare nuovamente Mirko. L'uomo si è presentato in smoking e poi, dopo parole d'elogio, le ha portato un grande mazzo di rose. Quindi abbracci, baci e tenere parole d'amore.