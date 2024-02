Grande Fratello, Signorini piange in diretta: “Mi manca tanto”. Il video

In alto il video con le lacrime di Signorini

Durante la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 19 febbraio, c'è spazio anche per una sorpresa dedicata Stefano. Lo stilista, infatti, ha avuto la possibilità di incontrare la mamma, con cui è molto legato. Mentre raccontava il suo rapporto con lei, il conduttore Alfonso Signorini si è commosso in diretta. Cos'è accaduto?

Le lacrime di Alfonso Signorini

Va in onda un filmato di Stefano che parla di sé e del rapporto con mamma Carla: "La amo e stimo moltissimo. Lei mi ha dato tanto amore, un amore smisurato. Lei mi ha guidato nelle mie virtù. [..] Lei ha sempre risolto i miei problemi dandomi coraggio, che mi accettassi ancor prima di caopire che fossi omosessuale. Io sono stato in grado di esplorare tutto, senza paura. Questo suo amore smisurato ha fatto sì che io sia riuscito a difendern dalle discriminazioni che ricevevo, rendendomi forte".

Poi continua il racconto: "Era notte, arrivai disperato e dissi a mia madre che mi ero lasciato con il mio fidanzato. Lei mi disse: 'Vabbè, domani ne parliamo. Non dire niente a mio padre'. Io ci rimasi male, le dissi: "Ti ricordi di quando hai portato a casa, per presentarlo ai nonni? Immaginati la possibilità che tu non potessi presentare papaà alla tua famiglia. Lei da lì ha iniziato a riflettere sulla mia condizione e mi disse: 'Va bene, ok'".

"Mamma ha sempre lavorato, vederla spensierata anche per poco tempo mi rendeva felice - continua lui -. Io non ho mai avuto paura di essere omosessuale, grazie a mia mamma. Siamo connessi già da adesso all'eternità". Si rientra in studio e Signorini ha la voce rotta dalla commozione. Quindi prende la parola: "Che meraviglia. Non ho molte parola da dirti, rivedo in quello che dici molto di me stesso. Mi è difficile parlare. La differenza è che tu la mamma ce l'hai e quindi devi godertela finché c'è. Hai detto che la connessione è per l'eternità. Sì, è proprio così, le mamme sono speciali. Mi manca tanto..". Il conduttore è in lacrime e il pubblico applaude.