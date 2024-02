Grande Fratello, Signorini shockato: "Questo è gravissimo"

Tra le ultime arrivate al Grande Fratello c'è anche Simona Tagli. La gieffina è stata la protagonista di una bellissima sorpresa: l'incontro con la figlia Giorgia. Prima, però, è tornata a parlare di un fatto privato che le ha riguardate entrambe e che ancora oggi suscita forti emozioni. “Io ho combattuto per difendere il diritto di mia figlia di avermi vicino. Diciamo che io sono molto protettiva nei suoi confronti. Sono stati anni difficili, si era creato un pregiudizio giuridico rispetto al mio lavoro”, ha detto Tagli. “Questo è gravissimo, ma quando è accaduto?”, ha domandato Signorini. “Nei primi anni novanta - ha risposto lei - Ci sono delle leggi retroattive che andrebbero riviste". Il riferimento è a quanto detto già durante la scorsa puntata da Tagli in diretta.

La sorpresa per Simona Tagli

Il conduttore, prima di farla entrare, ha spiegato che ormai quella figlia piccola di cui parla Simona è una ragazza cresciuta. Poi ha invitato la gieffina ad andare nel cortile del tugurio. Quindi è arrivata la figlia: "Auguri in ritardo per il tuo compleanno. Volevo vederti, sento la tua mancanza. Tanto. Tengo sempre la tv accesa, la tua presenza la sento ma ovviamente distante. Voglio ringraziarti. Ti ringrazio per quello che hai fatto per me, per come ti sei impegnata per aiutarmi a prendere la strada migliore. Sei una mamma fantastica, veramente. Non immaginerei mai una mamma migliore", le parole di Giorgia.

È arrivato lo stop freeze e le due si sono abbracciate. "Mi hai fatto diventare una persona sempre più forte - ha ancora detto Giorgia -. Ti salutano tutti". "Senti Giorgia, tu e mamma siete cresciute insieme, è bello sentirti dire che sei quello che sei grazie al suo impegno. Che mamma è stata?", le parole di Signorini. "Mi ha forgiato il carattere, grazie alla sua personalità mi ha fatto arrivare qui. Lei ha un carattere esplosivo, insieme ci divertiamo tantissimo. La presenza di mio papà c'era eccome ma lei mi ha forgiato. Lei è vera, non ci mette niente a dire la verità. Io ho preso da lei questa parte del carattere", ha replicato la ragazza.

Infine Signorini ha concluso: "Tua mamma ha sollevato un tema importante: cioè di averti educata a princìpi ben definiti. Tu come hai reagito davanti a questa discussione? (con Greta, ndr)". "Io penso che mamma cercava di dire la sua verità, con il suo parere. Ovviametne lei ha dei giudizi taglienti, ma io sono fiera di questo", ha concluso Giorgia.