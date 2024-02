Signorini rivela: "Molti si sono licenziati per fare il Grande Fratello". Di chi si tratta

Lunedì 26 febbraio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Il presentatore spiega in diretta che oggi verrà rivelato il primo finalista. Ma prima decide di dare voce ai concorrenti, soprattutto per quanto riguarda le loro strategie.

“Marco dice lasciamo spazio ai giovani. Simona, perché tu dici che c’è una strategia?”, domanda Signorini a Simona Tagli. Lei risponde: “I giovani hanno un futuro, è giusto ed è vero. Però se Marco avesse voluto giocare per vincere avrebbe fatto una strategia singola invece è così a capo di un gruppo. Lui è un atleta”, dice Simona sostenendo in buona sostanza che Maddaloni sia un grande stratega. “Se dovessimo ascoltare tutto quello che ha detto Simona fino ad ora.. allora, io sposo a pieno quello che dicono Beatrice e Massimiliano. Io mi sto muovendo in questa direzione. Anche io ho visto i miei figli 2 mesi e mezzo fa qui fuori, è stato un sacrificio per me, però io che posso voglio tenere questa linea. Però ripeto: il loro ragionamento è giustissimo. Qualsiasi cosa faccio è una strategia, allora sì sono uno stratega”.

Beatrice Luzzi ammette: "Se avessimo una carriera così sicura non avremmo neanche accettato"

Signorini chiede: “Ma è vero che vuoi seniores avete questa stabilità economica?”. Luzz rispondei: “Se noi avessimo una carriera così sicura non avremmo neanche accettato di fare il Grande Fratello, che comporta sacrifici per le nostre famiglie. Il motivo principale è stata la spinta che mi hanno dato i miei figli in cerca di un futuro più stabile”. Massimiliano è d'accordo: “Condivido. La vita di un artista è sempre sul filo di un rasoio”. Beatrice di nuovo: “Per i giovani è una ricchezza, la loro vittoria ce l’hanno già assicurata”. Anita commenta: “Io penso che dipenda da situazione a situazione”. Il conduttore rivela: “Quando noi abbiamo fatto i provini a voi e in generale ai giovani, molti avevano un posto di lavoro e hanno rinunciato per questa avventura. Alcuni di voi si sono licenziati, altri si sono messi in aspettativa..”. Anita alza la mano e dice: “Sicuramente la rotta cambia, questa è totalmente un’altra strada. Io ho letteralmente lasciato tutto”. Giuseppe invece dice: “Il posto fisso è sacro. Quello che c’è di bello lo prenderemo”.