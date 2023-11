GF, Angelica si sfoga con Mirko: "Da quando c'è Perla non sei più tu" e lui replica così

Non è trascorso molto tempo da quando Perla Vatiero è entrara nella Casa più spiata d'Italia. Anche lei, dunque, è ormai ufficialmente una delle nuovi concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Inevitabilmente c'è una persona nello specifico a cui questo ingresso ha scaturito qualcosa di particolare. Si tratta di Mirko, che ha condiviso con Perla 5 anni d'amore. Ma non è l'unico. Più di qualcuno ha notato che ci sarebbe "un terzo incomodo". Ovvero? Angelica. A testimoniarlo ci sono un paio di episodi recenti. Ecco cos'è accaduto al Grande Fratello.

Le parole di Angelica

Angelica e Mirko si trovavano seduti sul divano a parlare, quando lei ha detto: "La cosa che mi è dispiaciuta dell'ingresso di Perla è che ora non sei più tu, qua. Capito? Da solo". Mirko ha chiesto delucidazioni al riguardo, allora lei ha aggiunto: "Nel senso che sei entrato al GF come Mirko, per farti conoscere dopo Temptation Island e farsi un'idea migliore su come sei tu, da lì non sei uscito come sei veramente tu invece qui lo stai dimostrando ed è stupendo. Poi entra Perla e di nuovo subentra il discorso Mirko-Perla. Questo mi è dispiaciuto, siamo di nuovo lì, capito? Non so se mi sono spiegata".

La replica di Mirko

Allora Mirko ha replicato: "Sì ma io nei confronti vostri non sono cambiato, anzi a me farebbe piacere affrontare pure nuovi discorsi". "Ma no, io sto parlando di te qua dentro - ha aggiunto la ragazza -. Magari ti vuoi comportare in determinati modi ma ora che è entrata Perla sei un po' condizionato. Ad esempio scherzare con le altre è una cosa che probabilmente non facciamo più perché c'è lei. Capito? Prima eri da solo e avevi totale libertà di fare quello che ti pare, divertirti, scherzare".

Il ragazzo nuovamente: "Sì ma alla fine succede comunque. Vuoi o non vuoi oggi ho scherzato con loro, ieri con Anita pure. Alla fine torna tutto nell'equilibrio, se si vuole. Giustamente le cose un po' cambiano ma comunque per me questo mese è stato un mese di conferme". I commenti sotto alla clip ripubblicata su TikTok dalla pagina @thebestoftrash? Assolutamente non generosi nei confronti di Angelica. Anzi, per lei quasi solo critiche negative.