Gf, "Vasco Rossi si innamorò di mia madre": Angelica e l'inaspettato racconto sul rocker

Al Grande Fratello sono iniziati i momenti in cui i concorrenti parlano della loro vita, della famiglia e raccontano curiosità e episodi divertenti. Ieri è andato in onda il momento in cui Angelica Baraldi parlava in giardino con Fiordaliso e Heidi Baci. Angelica si è messa a raccontare un pezzo della vita della madre svelando che per un periodo sua madre ha frequentato Vasco Rossi. Si tratta di più di 40 anni fa, ma il rocker si era così invaghito che le dedicò anche una canzone: si tratta del brano Susanna (pubblicata nel disco "Colpa d’Alfredo" uscito nel 1980).

"Vasco si innamorò di mia mamma, uscirono per un po' di tempo e però lei aveva 16 e lui 26... 10 anni di differenza quindi quando lui andava a prenderla a scuola si vergognava tantissimo", ha spiegato la concorrente. "Poi ad un certo punto Vasco le dice di salire in macchina che le doveva far sentire una cosa e mette la cassetta con la canzone Susanna che l'aveva scritta per lei", aggiunge la gieffina chiedendo alla produzione di mettere la canzone così da farla ascoltare ai compagni.

La loro storia però non durò molto, lei si innamorò del migliore amico di lui, Daniele il suo dj: "La Susi ha abbandonato Vasco e lui c'è rimasto male, abbastanza, però poi Daniele è stato il suo primo amore, è stata con Daniele 3 anni". Anche Angelica ha conosciuto Vasco: "Nel 2017 per il mio compleanno mamma mi ha portata a Zocca per conoscere Vasco siamo andati lì in un bar dove lui sta insieme a Daniele e ai suoi amici, perché sono ancora tutti amici, allora mi ha portata lì Vasco non sapeva niente e quando ci ha viste..." purtroppo la regia ha cambiato inquadratura e non è possibile conoscere il continuo della storia.