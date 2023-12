GF, il gesto di Anita scatena il putiferio: "Deride una religione intera". Il video

Anita Olivieri continua a far parlare (male) di sé. Negli ultimi giorni, infatti, la concorrente del Grande Fratello - il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - è stata la protagonista di gaffe e uscite poco apprezzabili. È accaduto nuovamente, proprio di recente, scatenando il putiferio sui social.

Cos'è successo precisamente questa volta? Anita si trovava a parlare con Garibaldi. Ad un certo punto - non si conosce bene il contesto - dice: "Io non mi battezzo. Cosa mi battezzo che non credo? È una presa in giro". Garibaldi ride. Poi di nuovo lei: "Cosa mi battezzo? Ma che senso ha? Ma sei pazzo? Se vuoi io battezzo di nuovo te". Poi ecco la scena "incriminata": "Come si fa? Con l'acquetta?". Quindi prende una bottiglia d'acqua, mette l'acqua nel tappo e alla fine la getta sulla testa di Giuseppe". Lui rimane senza parole, mentre lei ride.

Il web non ci sta: i commenti contro Anita

"Che vogliamo fare? Stanotte derideva i malati di Parkinson. Oggi deride un'intera religione. Per quanto ancora?", scrive una utente rilancinado il video. Quindi altri commenti sotto al video: "Io sono atea ma trovo davvero di cattivo gusto deridere, perché quello sta facendo, chi ha fede. Lei è proprio maleducata, si sente superiore ma è soltanto superficiale e ignorante. Lo dimostra anche con la battuta sul Parkinson che fa soffrire tante persone anche giovani. Pessima", "Scusa ma se era anche religioso (Giuseppe, ndr), è riuscito a dire che Bea gli ha rovinato il Natale, che da punto di vista religioso lui ci tiene, mo lo fa l'amica e tutto bene. Che senza pa**e, zerbino e insignificante". Infine: "Questa ha proprio vuoto il cervello. Prendere in giro un sacramento, lei non ci crede sono affari suoi, ma non può prendere in giro e beffarsi con il gesto chi crede. Vergogna".