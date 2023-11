GF, Anita contro Beatrice: "È una tarantola, anche Vittorio ci è cascato"

Tra le concorrenti entrate dal primo giorno nella Casa del Grande Fratello ce ne sono due che non sono andate mai d'accordo. Si tratta di Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Che tra loro due non scorra buon sangue, in sostanza, non è una novità. A distanza di mesi le cose non sono cambiate. Anzi, Anita sembra sempre più vicina a Giuseppe Garibaldi. I due entrarono insieme nel programma, dunque non si tratta di un'amicizia nata adesso. Tuttavia, quando Giuseppe e Beatrice stavano insieme, si erano un po' allontanati. Adesso, invece, sembrano essersi ritrovati e così, tra una chiacchiera e l'altra, Anita ha lanciato qualche frecciatina.

Le parole di Anita

Parlando con Giuseppe, appunto, la ragazza ha detto: "Lei (Beatrice, ndr) ti fa sempre battutine, frecciatine. Io in camera ho sentito tutto su di lui (Vittorio, ndr). Si sta solo divertendo, sta giocando come faceva con te. Amo, ma ti ricordi cosa ti dissi con Vittorio? Lei era rimasta da sola e disse: 'Vitto, vieni qua?'. Solo per carineria. Questo è il suo modo, ma non ci fa una bella figura passando da una persona all'altra in un giorno. Ma poi, scusa, sono amici dal primo giorno? Dai".

E ancora: "Tu l'hai fregata sul tempo, questa cosa non le andrà mai giù. Lei vuole vincere ad ogni costo, qui dentro non ha amici. Dice che Angelica è sua amica ma diceva che era una gatta morta. [..] Lei mi vuole nominare? Lo facciamo a vicenda, così non devo neanche fare lo sforzo di capire chi nominare. Perfetto, finché starò qua dentro la nominerò". "Povero Vittorio", ha aggiunto Giuseppe.

In confessionale, da sola, Anita ha anche detto: "Lei con Vittorio sta giocando, come faceva con Giuseppe. Uguale, identico. È cambiata solo la pedina, lei è la regina di cuori, quindi fa quello che vuole". Infine ha concluso: "È una tarantola che ha fatto la sua ragnatela, adesso Vittorio ci è cascato. Lui è molto più facile da spostare rispetto a Giuseppe".