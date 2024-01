Il Grande Fratello rimprovera Anita e lei chiama "cretini" i telespettatori: è bufera

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello di Beatrice Luzzi, colpita dalla morte del padre Paolo, gli occhi dei telespettatori si sono fatti più attenti rispetto alle reazioni dei concorrenti rimasti. Scarsa è stata l'empatia mostrata da alcuni di loro verso la collega provata dal lutto e lo stesso Alfonso Signorini ha espresso la sua amarezza con un post che ha rimarcato la forte delusione. Proprio per la delicatezza del momento, nelle ultime ore il Grande Fratello ha convocato in confessionale Anita, una delle concorrenti più criticate per i suoi atteggiamenti superficiali in un momento come questo: la ragazza, infatti, già al centro delle polemiche per alcune uscite molto discusse, non ha mostrato nemmeno un attimo di solidarietà verso Luzzi. Uscita dal colloquio con gli autori, Anita ha allora affermato: "Mi hanno detto di tenere un profilo basso, perché fuori quattro cretini stanno facendo casino". Il riferimento in questi termini ai telespettatori ha fatto ulteriormente arrabbiare il pubblico che adesso sta invocando a gran voce provvedimenti contro di lei.

Comunque grazie a "quei quattro cretini del pubblico" cara plurilaureata al prossimo televoto te ne vai con la percentuale di Mario ermito.#GrandeFratello pic.twitter.com/ybA82u0Qt0 — Marty 🎄🎅 (@MartinaParise6) January 6, 2024

Non Anita che esce dal confessionale dicendo che “4 cretini del pubblico stanno a fa casino”.



Non vedo l’ora che esca da lì dentro. #grandefratello pic.twitter.com/uqJND5tNUG — Oltracotanza (@oltracotanza) January 6, 2024